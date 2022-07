Vanessa Giácomo fica chocada com fake news criada por fã sobre passado da atriz

A atriz Vanessa Giácomo agitou as redes sociais nesta sexta-feira (15) ao cair em uma fake news criada por uma fã. A internauta inventou que a artista conseguiu o emprego da Globo após ter sofrido uma agressão enquanto trabalhava em uma loja de um shopping.

"Jamais desistirei dos meus sonhos. Na foto, Vanessa Giácomo trabalhando no quiosque da Samsung um dia antes de levar um tapa de uma cliente e chorar muito", escreveu a seguidora exibindo uma foto da atriz com a camisa da empresa. "Ao fundo, o diretor Papinha [Rogério Gomes] passava, se chocou com sua capacidade de lacrimejar e a chamou para a novela Império (2014)", completou.

Logo depois, Vanessa Giácomo, que vai viver Eliza Samúdio no cinema, comentou na publicação, questionando sobre o boato. "Onde foi que você criou essa história maluca?", perguntou a atriz, que conseguiu reunir mais de 23 mil curtidas e mais de mil compartilhamentos em menos de 24 horas.

A dona da publicação, então, esclareceu que tudo não passava de uma brincadeira e pediu para a famosa não bloqueá-la nas redes sociais. "Muito feliz que o block não veio. Mulher, estou muito ansiosa pra travessia. Você vai entregar tudo, de verdade. Sou sua fã desde que assisti Cabocla ano passado e desde então aclamo todas suas personagens na alegria ou na tristeza", comentou a fã.