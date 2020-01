Vanessa Giácomo viverá Eliza Samudio na Globo; Glória Perez reprova série

(Foto: Reproduçao)

A Globo prepara uma série sobre a morte de Eliza Samudio, por ordem do ex-goleiro do Flamengo, Bruno. A novidade não caiu bem dentro da própria emissora. A autora de novelas Glória Perez usou o Twitter para criticar a ideia, dizendo que "só pode ser uma piada; e de mau gosto".

Para a série, a Globo comprou os direitos do livro "Indefensável - o Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio", da editora Record. O projeto ainda não tem roteiro definido, mas será dirigido por Amora Mautner, responsável por "Assédio", série sobre o médico Roger Abdelmassih. Segundo o colunista Leo Dias, de Uol, o papel de Eliza será da atriz Vanessa Giácomo.

"Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez 'Sob Pressão', e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza", explica a diretora.

A ideia da emissora é investir em um filão que é forte lá fora: histórias de crimes. Serão transformados em séries casos que já tenham solução e já tenham sido concluídos pela Justiça.

Ainda não há previsão de estreia, mas a série sobre o crime de Bruno deve ser exibida somente depois de "Verdades Secretas 2".