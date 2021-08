Vaquinha para Darlan já ultrapassa prêmio para medalhista de ouro

Darlan Romani não subiu ao pódio na Olimpíada de Tóquio, mas conquistou os corações dos brasileiros com sua história de superação e força de vontade. Antes dos Jogos, o arremessador de peso passou por cirurgia de hérnia de disco, teve covid-19 e ainda ficou sem seu treinador. Diante disso, torcedores criaram uma vaquinha para dar suporte ao atleta, e o sucesso é enorme.

A campanha juntou mais de R$ 279 mil até a noite desta quarta-feira (11). O valor é maior do que o prêmio dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aos medalhistas de ouro nos Jogos do Japão, de R$ 250 mil. A arrecadação, aliás, segue crescendo, e ainda faltam seis dias para seu fim.

O plano dos criadores da vaquinha é ajudar Darlan no novo ciclo olímpico, agora visando Paris-2024. Apelidado de Sr. Incrível nas redes sociais, pela semelhança com o personagem da Pixar, o arremessador de peso bombou nas redes sociais pelo show de carisma. E pelas imagens em que aparece treinando em um terreno baldio.

O vídeo foi filmado no início da pandemia, quando Darlan precisou improvisar diante das restrições impostas em Bragança Paulista, onde mora. Ele também ficou sem seu treinador, o cubano Justo Navarro Despaigne, que foi para seu país e não conseguiu voltar por conta das restrições sanitárias. Desta forma, o atleta não teve orientações presenciais na reta final para Tóquio.

Na Olimpíada, Darlan terminou em quarto lugar no arremesso de peso, com a marca de 21m88. O americano Ryan Crouser ganhou o ouro, arremessando 23m30 e estabelecendo o novo recorde olímpico. Joe Kovacs, também dos Estados Unidos, levou com a prata, com a marca de 22m65, e o neo-zelandês Thomas Walsh ficou com o bronze, com 22m47.