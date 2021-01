Variante da covid encontrada na Inglaterra pode ser mais letal, diz governo

A variante da Sars-Cov-2 identificada pela primeira vez na Inglaterra pode ser mais mortal do que a versão original, segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que disse nesta sexta-feira (22) que há "alguma evidência" dessa letalidade maior. Até agora, o que se supunha era que a variante fosse mais contagiosa somente.

“Fomos informados hoje que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também parece que há alguma evidência de que a nova variante —a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste da Inglaterra— pode estar associada a um maior grau de mortalidade”, disse Boris.

Os estudos também indicam que as vacinas da Pfizer e da Astrazeneca são eficazes contra essa variante e outras identificadas na África do Sul e do Brasil. As duas são usadas na vacinação innglesa e a da Astrazeneca também faz parte do programa de vacinação brasileiro.

Também chamada de B.1.1.7, a variante já foi detectada em pelo menos 44 países, incluindo o Brasil. Ela tem uma mutação na proteína chamada S, usada pelo vírus para entrar nas células humanas. A mutação chamada de N501Y, apelidade de Nelly pelos cientistas, permite que a transmissão aconteça mais rapidamente.

O Reino Unido está com confinamento restrito para diminuir o ritmo de transmissão e também aumentou a intensidade da vacinação. Mais de 4 milhões de pessoas já foram vacinadas, um décimo delas recebendo as duas doses. O número de casos não arrefeceu até agora e segue em crescimento.