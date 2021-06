Várzea da Roça: festa com corrida de cavalos e homenagem a prefeito causa aglomeração

Foto: Reprodução

Uma festa ocorrida dentro de um haras, e que contou com uma corrida de cavalos, na cidade de Várzea da Roça, provocou aglomeração neste domingo (13).

O evento teve participação do prefeito da cidade, Danillo Sales (PCdoB), que foi um dos homenageados pelos organizadores do evento.

De acordo com o gestor, a festa foi privada e aconteceu com entrada apenas para convidados. Ainda segundo Danillo Sales, os organizadores controlaram o acesso de pessoas ao local, mas durante o momento da corrida de cavalos, parte da população da cidade invadiu o espaço para assistir à disputa entre os animais.

O prefeito também alegou que funcionários do evento forneceram máscara e álcool em gel, embora as imagens mostrem várias pessoas sem usar o equipamento de proteção.

Os responsáveis pelo Haras Buriti, onde o evento ocorreu, informaram à TV Bahia que o evento teve entrada controlada, mas que algumas pessoas invadiram o local através de um matagal. Também informaram que a festa teve autorização da prefeitura.

Vale lembrar que eventos de qualquer natureza e com qualquer tamanho de público estão proibidos na Bahia por decreto do Governo do Estado.