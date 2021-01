Vasco empata e põe o Bahia na zona de rebaixamento do Brasileirão

Após seis rodadas na zona de rebaixamento, o Vasco saiu do Z4 ao empatar com o Atlético Goianiense por 0x0 na noite desta quinta-feira (7), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no complemento da 28ª rodada do Brasileirão. O time carioca empurrou o Bahia para a degola, ao lado de Goiás, Botafogo e Coritiba.

Com o resultado, o Vasco, que tem um jogo a menos, ficou na 16ª colocação, com 29 pontos, um a mais do que o Bahia, agora o 17º. A partida a menos da equipe carioca é contra o Palmeiras, fora de casa, e está marcada para o dia 27 de janeiro, pela 1ª rodada.

Em sua estreia, Vanderlei Luxemburgo mudou meio time em relação ao que vinha sendo escalado pelo português Ricardo Sá Pinto. Talles Magno e Yago Pikachu de volta ao time titular foram as principais alterações.

O cruzmaltino foi superior no primeiro tempo e perdeu boas oportunidades de sair com uma vitória parcial. O goleiro Jean foi um dos destaques do Atlético. Ele pegou ao menos três bons arremates vascaínos.

No segundo tempo, a partida caiu de produção até ganhar emoção no final, com chances de ambos os lados. Pelo Vasco, Gabriel Pec chutou pra fora. Do outro lado, Janderson só não fez porque Henrique salvou em cima da linha.