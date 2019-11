Vasco goleia o CSA fora de casa e encosta de vez no Bahia

Após um jejum de quatro jogos, o Vasco enfim conseguiu voltar a vencer para diminuir um pouco mais as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Rei Pelé, o time carioca bateu o CSA por 3x0. Raul, Oswaldo Henríquez e Carlinhos (contra) fizeram os gols da vitória.

Com o resultado, o Vasco chega aos 42 pontos e abre nove de vantagem para o Botafogo, que é o primeiro time dentro da degola, com 33, faltando seis rodadas para o fim da competição. Já o CSA conheceu a terceira derrota seguida e segue na zona de rebaixamento, com apenas 29 pontos. Ao todo, em 32 rodadas, o time alagoano venceu apenas sete vezes.

Jogando em casa, o CSA começou fazendo pressão na área adversária e logo no primeiro minuto, Apodi teve uma grande chance de abrir o placar. O lateral-direito apareceu na área e completou de cabeça um cruzamento de Carlinhos, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do travessão do gol defendido por Fernando Miguel.

Mas, não demorou para o Vasco responder à altura. Aos sete, Felipe Ferreira cobrou falta com precisão e obrigou o goleiro João Carlos a se esticar todo para fazer a defesa. Ribamar pegou o rebote e chutou para fora.

O placar só foi sair do zero aos 25 minutos, quando Raul recebeu um passe açucarado da direita, invadiu a área, deu uma caneta em Luciano Castán e chutou forte na saída do goleiro do CSA, que nada pode fazer e só olhou a bola entrar.

O início do segundo tempo foi movimentado. Atrás no placar, o CSA abusou das jogadas de Apodi pelo lado esquerdo em busca do empate. Com mais espaço no setor ofensivo, porém, o Vasco aproveitou para ampliar a vantagem e marcou o segundo gol. Aos 21 minutos, Danilo Barcelos cobrou escanteio e Osvaldo Henríquez subiu mais alto que os zagueiros para testar firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Carlos.

A partir daí, o duelo voltou a ficar equilibrado no meio-campo, mas ainda deu tempo do Vasco fazer mais um gol. Aos 35 minutos, Rossi cruzou na área, Raul tocou para o meio, e o lateral-esquerdo do CSA foi tentar afastar o perigo, mas acabou empurrando contra a sua própria meta.

Nos minutos finais, o árbitro ainda analisou um lance de pênalti dos lados do time alagoano, mas como foi fora da área, ele marcou apenas falta. Até por conta disso, o duelo terminou mesmo com a vitória do time visitante por 3x0.

Grêmio vence a Chape

Um golaço de bicicleta do atacante Luciano logo aos dois minutos do primeiro tempo fez o Grêmio emplacar a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (10), ao bater a Chapecoense por 1x 0, na Arena Condá, em Chapecó. O time gremista não atingia esta sequência de triunfos na competição desde 2015.

A boa série fez o time gaúcho dar um importante passo rumo a fase de grupos da Copa Libertadores de 2020 ao se consolidar na quarta colocação, com 56 pontos, quatro na frente do São Paulo. Já a Chapecoense estacionou nos 22 e, em penúltimo lugar, está cada vez mais perto da Série B.