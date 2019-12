Vasco se torna clube com mais sócios no Brasil: passa de 141 mil

O Vasco é, agora, o clube com o maior número de sócios no país. Após dar uma série de descontos no programa de adesão, o cruz-maltino viu seu número de associados quadruplicar - e quebrar a marca de 141 mil pessoas. Com isso, ultrapassou o Flamengo, que era o líder do ranking (com quase 140 mil).

A promoção dada pelo Vasco dá descontos de até 50% em alguns planos - e, mesmo começando com o mote da Black Friday, realizada na última sexta-feira (29), a campanha tem duração até o próximo domingo (8).

Com os valores menores, é possível se associar ao Plano Colina, que custa normalmente R$ 39,98, por R$ 19,99 por mês. Já o Colina Mais, que sairia por R$ 109,98, está com valor de R$ 54,99 por mês. Há ainda uma opção de mensalidade de R$ 7,98. Os preços com descontos, porém, serão válidos apenas nos primeiros seis meses. Depois do período, voltarão ao normal.

Já o Flamengo tem seu plano mais barato por R$ 23,90 por mês - mas é para crianças entre 0 e 14 anos. Depois, vem o Onde Estiver, voltado para torcedores que moram fora do Rio de Janeiro, por R$ 34,90 por mês. E, só então, o Raça, com a mensalidade de R$ 54,90 por mês.

Os dados de ambos os clubes foram retirados de seus sites oficiais de associados: sociogigante.com (do Vasco) e nrnoficial.com.br (do Flamengo). Os dois portais têm um contador em tempo real de sócios.