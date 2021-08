Vaza vídeo íntimo de ex-BBB Wagner Santiago recebendo sexo oral no ânus

Vazou nas redes sociais o vídeo do ex-BBB 18 Wagner Santiago recebendo um "beijo grego", nome dado ao sexo oral aplicado no ânus. As imagens dele com a parceira foram disponibilizadas na plataforma adulta OnlyFans, mas acabaram indo parar no Twitter.

O vídeo viralizou na madrugada de domingo para segunda. Hoje, o ex-BBB repudiou o vazamento, que saiu do OnlyFans, cujo conteúdo é pago, para uma plataforma aberta.

"É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá na minha DM chorar as pitangas. Aí já é tarde demais", disse Wagner Santiago.

Wagner resolveu abrir uma conta na plataforma devido a vazamentos: fotos íntimas foram divulgadas sem sua autorização.

"Sim, a nudez é parte do conteúdo disponível no meu perfil do OnlyFans. Minha intenção não é chocar ninguém. O meu objetivo é estar livre para me expressar do jeito que eu quiser, existem pessoas que me apoiam e querem me ver e é isso", encerrou Wagner Santiago.