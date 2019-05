Vazam dados de 49 milhões de usuários do Instagram

Um banco de dados com 49 milhões de registros de contas do Instagram foi descoberto no Amazon Web Services. Dentre as contas, estão incluídas informações sobre influenciadores digitais e celebridades. Este base de informações foi revelada pelo pesquisador de segurança Anurag Sen.

A lista inclui não apenas dados de biografia e número de seguidores, mas também localização, endereço de e-mail e número de telefone dos usuários. De acordo com a investigação realizada por Sen, o responsável por esse banco de dados seria a empresa de marketing Chtrbox, de Muambi, na Índia. Após a repercussão do caso, a base de dados foi retirada do ar. A companhia ainda negou que o número de contas afetadas tenha sido tão significativo. A empresa fala que no máximo 350 mil pessoas foram afetadas pelo problema, por no máximo 72 horas.

O Instagram se posicionou sobre o caso: “Estamos analisando o problema para entender se os dados descritos, incluindo e-mail e números de telefone, são do Instagram ou de outras fontes. Estamos investigando com o Chtrbox para entender de onde esses dados vieram e como se tornaram disponíveis