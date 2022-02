Veja 10 alimentos para você comer, desintoxicar o corpo e usar menos remédios

Gengibre, cúrcuma, cravo, orégano, couve, rúcula, abacaxi, mirtilo, uva e legumes, como a cenoura. Esses 10 alimentos foram indicados pelo neurologista Italo Almeida (@neurointegrada) com alguns dos itens que podem ser consumidos para se ter uma vida melhor e com menos remédios. Esse foi um dos temas destacados pelo médico na sua participação no programa Saúde e Bem-Estar desta terça-feira (22), apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier).

Um estilo de vida mais saudável - incluindo a prática de exercícios físicos regulares, de meditação, peso ideal, redução do consumo de álcool – pode mudar até a expressão da genética. “Nosso comportamento tem mais influência que os genes no aparecimento das doenças. O cérebro é um órgão que sofre a influência de tudo que acontece em nosso corpo. Se aumentamos a oferta de nutrientes de melhor qualidade, ele reduz a possibilidade de grande número de doenças, inclusive a depressão”, defende o médico.

Assista ao programa completo





Com 37 anos de formado – 18 deles dedicados à Medicina Natural – Italo é diretor técnico da Neuro Integrada, especialista em Neurologia (desde 1989), com formação em Medicina Ayurvédica e em Medicina Natural pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha (2010). Em março, o médico fará um curso virtual de saúde integrativa.