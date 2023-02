Veja a classificação final do Baianão e os confrontos da semifinal

A primeira fase do Campeonato Baiano chegou ao fim. A partir de agora, apenas quatro equipes seguem na briga pelo título. Bahia, Juazeirense, Jacuipense e Itabuna estão classificados para as semifinais.

Líder, o Esquadrão encara usou um time sub-20 e foi derrotado pelo Itabuna. O primeiro lugar na classificação garante ao tricolor enfrentar o próprio Dragão na semifinal. O Azulino ficou com a última vaga no G4.



No outro confronto, o Jacuipense, 3º colocado, pegará o Juazeirense, 4º. Curiosamente as equipes também se enfrentaram na tarde deste domingo na última rodada da primeira fase. O Jacuipense venceu por 1x0, e superou o Cancão. Bahia e Jacuipense têm vantagens no mata-mata.

Semifinais:

Bahia x Itabuna

Jacuipense x Juazeirense

Pelo quinto ano consecutivo, o Vitória frustrou os torcedores e ficou fora da fase final. Segundo maior vencedor do estadual, com 29 conquistas, o Leão ficou no empate sem gols com o Barcelona, no Barradão, e terminou na 6ª colocação, fora da zona de classificação.

Com a eliminação precoce, o rubro-negro está praticamente fora da Copa do Brasil de 2024. A partir do próximo ano o torneio nacional utilizará o estadual como critério de classificação. Os três melhores do Baianão conquistam vaga. A única saída do clube agora será conquistar o título do Nordestão ou da Série B.

Na Copa do Nordeste, o Leão tem vaga assegurada por conta do ranking de clubes da CBF, mas terá que disputar o pré-Nordestão para tentar um lugar na fase de grupos.

Na outra ponta da tabela, o Doce Mel, que já estava rebaixado, ganhou a companhia do Jacobinense, que volta para a Série B um ano após subir.

Confira a classificação final do Baianão