QUEM DÁ MAIS?

Três anos após serem desativados, trens do Subúrbio são leiloados pelo governo

Três anos após o encerramento de suas atividades, as locomotivas e dois vagões dos trens do Subúrbio serão leiloadas esta semana. Ao todo serão leiloados 230 lotes, avaliados em R$ 11 milhões, contendo itens como carros, móveis, materiais elétricos, eletrônicos e até uma locomotiva e dois vagões de trem.

O lance inicial da locomotiva é de R$ 900 mil. No site do leilão, estão disponíveis fotos da locomotiva.

O leilão será realizado na próxima quinta-feira (4), de forma eletrônica, no site . O certame possui lotes com lance inicial que vão de R$ 200 até R$ 1,1 milhão.

Os lotes estão disponíveis para visita em Salvador, Simões Filho, Barreiras e Guanambi. Os interessados devem consultar os endereços para visitação no Edital do Leilão e realizar agendamento prévio pelo telefone (71) 98183-4104 ou pelo e-mail [email protected] .

Segundo informações da Secretaria da Administração (Saeb), os bens não estavam mais sendo utilizados pelos órgãos públicos ou extrapolaram o prazo máximo de utilização, estabelecido pela legislação, como no caso dos veículos. A receita obtida com o Leilão será recolhida ao Tesouro Estadual e utilizada para novos investimentos do Governo do Estado.