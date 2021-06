Veja a playlist de Leo Estakazero para o seu São João!

Você está em casa, mas está no clima de São João, né? A gente sabe bem como é se sentir assim. Mas, para não passar em branco, nada melhor do que colocar uma boa playlist junina e dançar agarradinho - pode ser com o 'crush', com o pet ou até com a vassoura!

Por isso, pedimos ao cantor Leo Macedo, da banda Estakazero, para montar, junto com a nossa equipe do CORREIO, uma playlist de São João. Assim, você pode dar o play na lista e ouvir as músicas o quanto quiser, para respirar o clima junino, mesmo em casa!

Leo será um dos convidados do programa Arraiá Digitá, que vai ao ar nessa quinta-feira (26), às 18h30, através do YouTube, do Instagram e do Facebook do Correio.

No programa, que também receberá a banda Fulô de Mandacaru, o Correio vai trazer uma conversa sobre a história e a gastronomia da festa, participação dos leitores e várias atrações musicais.

Leo escolheu músicas do seu repertório próprio, como o novo sucesso Um Não Pra Saudade, canção feita em parceria com Flávio José, mas também colocou clássicos da música nordestina, como Sala de Reboco, de Luiz Gonzaga, e o arrasta pé Fogaréu, tocada pelo Chiclete com Banana.

O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.

Confira a playlist de Leo Macedo, da Estakazero:

“Este ano, além de música, estamos trazendo um pouco de história e gastronomia. No dia 22 é o Esquenta, no dia 24 é o do Arraiá Digital e é importante ressaltar que todo mundo pode participar do São João do Correio, enviando fotos os vídeos e vamos colocar nos nossos programas, gerando uma interação massa”, explica a gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa.