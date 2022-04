Veja a programação das festas que já estão confirmadas para o São João na Bahia

Os apaixonados pelo arrasta pé junino, finalmente poderão calçar a bota e tomar licor novamente. Após dois anos sem festa, o São João da capital está de volta, e promete, não apenas em Salvador, mas em todo o estado, agitar a comemoração com muita festa e atrações musicais para todos os gostos. Vai curtir? Fique ligado no que vai rolar

A confirmação foi dada pelo governador Rui Costa na terça (12), anunciando também alguns shows que acontecerão na cidade. Faltando menos de dois meses para o início da festa, a celebração está sendo possível graças à redução do número de casos ativos da covid-19, seguida da suspensão da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção e do avanço da vacinação, que já está em sua quarta dose.

Antes mesmo da confirmação da festa, Thais Menezes, de 27 anos, que se descreve como "apaixonada pelo São João”, já tinha certeza de que, desta vez, não deixaria a data passar em branco. Depois de dois anos sem festejar, saber que enfim poderá ouvir um forró com o clima junino a deixa eufórica.

“A minha sensação é de euforia e de muita alegria, inclusive, antes mesmo de anunciar a liberação eu já estava planejando curtir o São João, e o tempo todo verificando se alguma festa estava realmente confirmada. Quando soube que a confirmação saiu formalmente foi só comemorar mesmo. Apaixonada por São João, aqui”, conta Thais.

Na capital baiana, o espetáculo contará com apresentações tradicionais no Pelourinho entre os dias 23 e 26 de junho, terá também o concurso estadual de quadrilhas juninas, de 16 a 19 de junho, e o São João de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, nos dias 23 e 24 de junho. Haverá ainda festejos de São João e São Pedro no Parque de Exposições, o primeiro de 23 a 26 de julho e o segundo, entre 30 de junho e 02 de julho.

As primeiras atrações confirmadas pelo Governo do Estado da Bahia, para animar os festejos juninos de Salvador são Adelmário Coelho, Bell Marques, Pablo e até a ex-BBB, que iniciou a carreira musical, Juliette. Segundo a Bahiatursa, setor do Governo responsável pela realização da festa, a grade completa será divulgada até o início da próxima semana.

Por enquanto, a celebração do São João na cidade, está apenas a cargo da governadoria do estado. Através da assessoria de comunicação, a prefeitura de Salvador afirmou que, por ora, nada está sendo planejado para o setor.

Contando os segundos para o período junino, o graduando em arquitetura, Paulo Andrade, conta que destacou a data no calendário da geladeira e programou o despertador do celular para começar a época em grande estilo, tocando uma música de João Gomes, de quem é fã e torce para que esteja na programação da cidade.

“Saber que a festa está confirmada foi uma glória. Eu já estava sentindo, não vou mentir, e outra, vai ser um dos melhores, porque a gente já estava há muito tempo sem. Se desse para pedir alguma coisa, eu pediria só João Gomes tocando aqui, aí sim a festa estaria completa”, deseja Paulo.



Visibilidade para o turismo da capital

Para o Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador, Sílvio Pessoa, a confirmação da festa é uma notícia positiva para o trade turístico da cidade, pois demonstra a volta da normalidade, fortalecendo a publicidade positiva de Salvador.

“Isso como notícia para o trade de turismo da cidade e para a população do país, significa saber que tudo está voltando a normalidade e, claro, é uma publicidade positiva, mas o São joão é um dos meses mais fracos que têm por aqui e o movimento de turistas para a nossa capital sempre foi pequeno, mas em compensação é importantíssimo para fortalecer as altas estações do ano”, explica o presidente.

Por não demonstrar uma grande movimentação turística para Salvador, o trade turístico da cidade, conforme Pessoa, não espera um aumento na lucratividade do setor nesta época, mas afirma que a festa junina, com atrações nacionais, como Bell, é importante para aquecer outros períodos do ano, por causa da boa imagem que gera da cidade.

Confira a programação de outras cidades

Como pede a tradição, vai ter festa típica em todas as cidades do interior da Bahia. Para quem prefere o arrasta pé na praça, algumas prefeituras já confirmaram a celebração de rua. Já para os que procuram a comodidade das festas particulares, também terão opções disponíveis.

Em Cruz das Almas, o Forró do Bosque terá João Gomes, Bell Marques e Léo Santana. O show será realizado no Villa Vip, no dia 23 de junho. Os ingressos já estão disponíveis, com opções de Open Bar e Camarote All Inclusive. O município também já divulgou, atrações como Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e Tayrone para a festa que ocorrerá entre 22 e 26 de junho.

A prefeitura de Jequié anunciou que terá até 13 dias de celebração. A festa vai acontecer entre os dias 14 e 26 de junho. A administração da cidade abriu licitação para contratar a empresa responsável pelo evento e agenciamento de bandas. Conceição de Feira e Serrinha também anunciaram a festa de São João.

Santo Antônio de Jesus sediará o Forró do Lago. Parte da sua programação já está confirmada, com shows da dupla Rafa e Pipo Marques e do próprio Bell Marques, o festejo será no dia 25 de junho, no Estacionamento do Villa Music.

Ibicuí já tem duas tradicionais festas privadas confirmadas a partir de 24 de junho. O Forró do Ticomia, na Fazenda ElDorado, com disponibilidade de um setor All Inclusive, e o Brega Light. A prefeitura também confirmou sua festa, mas não deu detalhes.

Na Fazenda Colibri, em Amargosa, o Forró do Piu-Piu está programado para o dia 24 de junho. Promete variados estilos musicais e uma experiência gastronômica exclusiva em todos os espaços da festa, na pista e nos dois camarotes.

Nos dias 16, 23 e 24, Senhor do Bonfim vai agitar com o Forró do Sfrega, com Xand Avião, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro e Nattan já confirmados na grade. Além do evento privado, a prefeitura confirmou shows abertos ao público, de 22 a 26 de junho, na Praça do Congresso e no Parque da Cidade.

Em Barra, no oeste baiano, serão nove dias de celebração, a partir do dia 16 de junho, com concursos de quadrilha, quebra-pote, pau-de-sebo e outras brincadeiras tradicionais do período. Em São Desidério, ainda na região oeste, a festa também está confirmada, sem detalhes. Já em Irecê, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas aproveitem o São João, que será festejado entre 22 e 26 de junho.

Em Bom Jesus da Lapa, a festa de São Pedro, tradicionalmente realizada no final de junho, será realizada em agosto. Já em Caculé, entre 24 e 26 de junho, a prefeitura vai montar uma vila junina em frente ao Estádio Nilo Xavier para as apresentações e concurso de quadrilha. No município vizinho, Ituaçu, a realização do Arraiá do Brejo Grande, está confirmada entre 23 e 26 de junho

Em Ipiaú, a prefeitura confirmou a celebração de São Pedro este ano, mas sem detalhes. Sabe-se que o local dos eventos será alterado da Praça Salvador da Mata para a Praça Álvaro Jardim. A última festa de São Pedro na cidade foi realizada em 2019.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo