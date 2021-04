Veja como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa do Nordeste

A fase de grupos da Copa do Nordeste já é passado para a dupla Ba-Vi. Os rivais baianos confirmaram classificação para as quartas de final e agora miram seus respectivos duelos pelas quartas de final. O Bahia enfrenta o CRB, enquanto o Vitória joga contra o Altos. Com o caminho até a final traçado, há a possibilidade de acontecer o clássico baiano somente na decisão.

Tricolores e rubro-negros passaram de fase na segunda colocação de seus grupos. O Leão conseguiu garantir a posição ao empatar com o 4 de Julho por 1x1 neste sábado (10). Já o Esquadrão venceu o ABC de virada por 2x1.

Os dois vão jogar as quartas de final em Salvador. Na Copa do Nordeste, quartas e semifinais são realizadas em apenas um jogo, e apenas a final é jogada em ida e volta. A eliminatória ocorre já no próximo fim de semana, com datas a confirmar.

Se passar de fase, o Bahia pega o vencedor do confronto entre Fortaleza e CSA, que duelam na capital cearense. A cidade também recebe a outra partida, entre Ceará e Sampaio Corrêa. Os rivais que formam o Clássico-Rei ganharam a oportunidade de decidir a vaga em casa por terminarem na liderança de seus respectivos grupos.

O chaveamento ficou da seguinte maneira: