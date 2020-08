Veja como foi o 1º dia do Agenda Bahia ao Vivo

O Agenda Bahia estreou o novo formato nessa terça-feira (18), em uma live transmitida no Instagram do CORREIO (@correio24horas). A primeira edição do evento em formato online discutiu os impactos da pandemia do coronavírus no mundo e apontou as megatendências para o futuro.

Participaram do evento o futurista dinamarquês Peter Kronstrom, head do Copenhagen Institute for Futures Studies Latin America, o consultor em diversidade Paulo Rogério Nunes, cofundador da aceleradora de negócio Vale do Dendê, e da jornalista Rachel Vita, curadora do Agenda Bahia e responsável pela mediação do evento.