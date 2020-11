Veja como será o segundo turno das eleições neste domingo (29) na Bahia

Os dois maiores colégios eleitorais do interior do estado, as cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista terão neste domingo (29) o segundo turno das eleições municipais e escolherão seus respectivos prefeitos. A campanha eleitoral termina oficialmente neste sábado às 22h.

Entre as ações que ficam proibidas depois das 22h está o uso de carros de som e auto falantes. Sábado também é data limite para distribuir peças gráficas dos candidatos ou realizar carreatas.

Ao todo, 631.725 eleitores são aguardados nas urnas das duas cidades para a escolha dos novos prefeitos. Os protocolos de segurança adotados no primeiro turno ficam mantidos por conta da pandemia de coronavírus.

Em Vitória da Conquista, 231.176 eleitores estão aptos a votar. A cidade possui 587 seções eleitorais distribuídas em 171 locais de votação. Com 100% de mesários voluntários, o município da região Sudeste da Bahia contará com o apoio de 2.348 pessoas.

Em Feira de Santana, o eleitorado é de 400.549 pessoas. A cidade da região do Centro-Norte tem 952 seções eleitorais em 185 locais de votação e terá o apoio de 3.808 mesários para a realização do pleito.

Quem não votou no 1º turno, pode votar neste domingo mesmo sem ter justificado a ausencia da primeira votação. É preciso apenas que o eleitor esteja com o título eleitoral ativo. A situação do título e o local de votação podem ser consultados no site do TRE-Ba ou no aplicativo e-Título disponível para celular.

Segurança

Neste sábado também será realizado um sorteio de urnas a serem auditadas durante a eleição. O procedimento previsto em lei é realizado para atestar a segurança da votação eletronica. A partir das 09h, o sorteio das urnas eletrônicas que serão auditadas acontecerá na sede do TRE em Salvador.

Serão escolhidas três urnas entre as sete zonas eleitorais de Vitória da Conquista e Feira de Santana, O sorteio será acompanhado por auditores independentes. Após o resultado, as urnas serão recolhidas de suas seções de votação e trazidas, ainda neste sábado, para a sede do TRE-BA. A auditoria será realizada no domingo (29/11), no mesmo horário das votações, das 07h às 17h, no auditório do Tribunal.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro