Veja detalhes do Hospital Mater Dei Salvador, que será inaugurado em maio

Com tecnologia e infraestrutura de ponta, o Hospital Mater Dei Salvador, que será o maior da rede privada na capital baiana, vai gerar 3 mil empregos diretos e indiretos. O novo hospital (com atendimento adulto e pediátrico) começará a funcionar no dia 02 de maio, na Avenida Vasco da Gama, no Rio Vermelho. Uma dia antes, uma solenidade marcará a inauguração do complexo que possui projeto arquitetônico assinado por Siegbert Zanettini.

Foto: Divulgação

O Mater Dei Salvador terá cerca de 63 mil m² de área construída, com atendimento via convênios e particulares, 24 pavimentos, 369 leitos, 21 salas cirúrgicas, pronto-socorro, heliponto e mais de 740 vagas de estacionamento. Além disso, contará com centro médico a 90 metros do hospital, onde vão funcionar um centro de convenções, 62 consultórios e áreas administrativas e de apoio, com mais 90 vagas de estacionamento. Haverá, ainda, áreas verdes internas e no entorno do hospital e do centro médico.

História

Apesar de mineira, a Rede Mater Dei de Saúde sempre teve um pezinho baiano. A médica ginecologista Norma Salvador Silva – que fundou a instituição junto com o marido e também médico ginecologista, José Salvador Silva – é natural de Feira de Santana, a cerca de 120km da capital.

Foto: Divulgação

O presidente da rede e um dos quatro filhos do casal, Henrique Salvador, também médico ginecologista, revelou que a construção da unidade baiana levou em conta essa origem. “Há um lado afetivo também na escolha da região”, falou em recente entrevista ao Jornal CORREIO.

Hospital Mater Dei Salvador

• Área construída: 63 mil m², com 24 pavimentos

• Investimentos: R$ 500 milhões

• Empregos diretos e indiretos: 3 mil

• Leitos: 369, sendo 40 de CTI adultos e 40 de UTI pediátricos

• Salas de cirurgia/obstetrícia: 21

• Heliponto: 1





