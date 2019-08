Veja dez dicas para não cair em golpes nas compras virtuais no Dia dos Pais

(Foto: Agência Brasil)

Estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 67% dos consumidores em todo o Brasil pretendem ir às compras por conta do Dia dos Pais, alta de 6 pontos percentuais em relação a 2018. Na prática, cerca de 105 milhões de pessoas devem comprar presentes para entregar a seus pais neste próximo domingo. Desse total, 27% planejam adquirir os produtos na internet. Por isso, os consumidores devem redobrar a atenção com as compras online.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nesta quinta-feira (8) dicas com orientações para os consumidores terem mais cuidados com o as compras on line.

Ao clicar em uma mensagem fraudulenta, o usuário é direcionado para um site falso e acreditando ser uma página confiável, fornece dados sigilosos, como número de cartão de crédito e senhas. “Com essas informações, os bandidos fazem transações fraudulentas, burlam bloqueios de segurança e desbloqueiam novos cartões”, adverte Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Outro esquema muito usado pelas quadrilhas envolve aplicativos. Mais uma vez, o golpe começa com o envio de um e-mail suspeito com um link. Ao clicar, é instalado um vírus e os bandidos ganham acesso ao dispositivo do usuário. Com essa técnica, comumente chamada de phishing, eles conseguem acessar dados como nomes de usuário e senhas e realizar transações.

Atualmente, uma ocorrência que tem feito muitas vítimas é a clonagem de contas de WhatsApp para pedido de dinheiro, em que os criminosos enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado. Uma medida simples para evitar que o WhatsApp seja clonado é habilitar, no aplicativo, a opção “Verificação em duas etapas” (Configurações/Ajustes > Conta > Verificação em duas etapas). Desta forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo app.

Veja dicas com cuidados:

1. Busque referências com amigos para saber se o site é mesmo confiável, se entrega os produtos solicitados com a qualidade descrita e se cobra o preço certo na fatura. Verifique a reputação da loja online na internet e com amigos nas redes sociais

2. Ao utilizar sites de busca, verifique o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas

3. Fique alerta para promoções imperdíveis com descontos mais do que elevados. Fraudadores costumam utilizar a técnica da ‘ansiedade’, para criar uma necessidade de compra rápida, sempre impondo uma condição: se você não comprar agora, a promoção será cancelada

4. Nunca abre e-mails ou mensagens de origem duvidosa nem clique em links que estejam nestas mensagens

5. Esteja com o antivírus atualizado, use o seu próprio computador, tablet ou smartphone para a compra virtual



6. Evite operações bancárias na internet usando conexões sem fio desconhecidas ou de locais públicos



7. Se optar por comprar de ofertas de redes sociais, confie apenas em ofertas de perfis verificados, e cheque os comentários de outros usuários



8. Cadastre-se para receber avisos por SMS ou e-mail a cada transação realizada com seu cartão, aumentando, assim, a chance de identificar uma transação fraudulenta



9. Antes de efetuar o pagamento com cartão, verifique qual é o sistema de segurança oferecido pelo site para suas compras. Se optar por pagar a compra com boleto bancário, cheque se os dados realmente são da empresa beneficiária (razão social e CNPJ)

10. Caso o consumidor receba uma ligação para confirmação de suposta compra no seu cartão, a qual não reconheça, não informe dados pessoais, tampouco digite sua senha ao telefone. Os bancos e operadoras de cartão podem solicitar que você confirme dados pessoais, mas nunca vão lhe pedir para digitar sua senha