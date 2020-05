Veja dicas para se dar bem nas seleções de emprego pela internet

Em tempos de quarentena e distanciamento social, a possibilidade de realizar seleções virtuais para cargos e funções deixou de ser uma alternativa e se mostrou a melhor possibilidade para poupar tempo e preservar a saúde. No entanto, para participar do processo não basta simplesmente sentar diante do computador. Obedecer a etiqueta digital e se preparar para o evento podem ser a diferença entre o emprego e a falta dele.

A especialista em recurso humanos e diretora de RH no grupo BWG, Adriana Fernandes lembra que, antes mesmo da entrevista, é fundamental que o candidato se prepare buscando informações sobre a empresa: setor em que quer atuar, seu tamanho, posicionamento dela no mercado, principais produtos e serviços, aspectos da cultura organizacional e como a atividade para qual está sendo recrutado contribui para os resultados da empresa.

“ É possível buscar essas informações em canais como o site da empresa, página da empresa em redes como o Linkedin, Facebook e Glassdoor (conhecido antes como LoveMondeys)”, orienta.

Adriana também chama atenção para a importância de fazer uma preparação psicológica, revisando os principais elementos do seu currículo a fim de estruturar o raciocínio para responder ao recrutador as perguntas que ele fará para entender melhor a sua formação e experiência. “Se possível, opte por um ambiente onde consiga posicionar para a câmera para um ponto onde você se manterá sentado, focando principalmente do tronco e cabeça e onde não haja muitos elementos no cenário de fundo”, ensina.

Preparação

Para a Diretora da Véli RH, Margot Azevedo, a preparação para uma entrevista de empregos on line não tem muitas diferenças de uma presencial. O candidato deve buscar controlar o nervosismo e escutar o entrevistador a fim de ser assertivo nas respostas e não divagar, fugir do tema, além de ser cordial, objetivo nas respostas e apresentar o que for solicitado. “É fundamental que o candidato esteja disponível para a entrevista no horário marcado, preferencialmente, 15 minutos antes, para dar tempo de se acalmar, respirar, valorize a oportunidade da entrevista, vista-se adequadamente e seja verdadeiro”, destaca.

Veja vídeo com orientações:



Adriana Fernandes lembra que o melhor é que a câmera esteja apontada para uma parede com fundo neutro, que pode ser a parede da sala ou quarto por exemplo, onde não existam móveis e outros objetos. “A ideia é colocar uma cadeira próxima a essa parede e posicionar a câmera de acordo com a distância necessária para captar apenas a altura dos seu tronco e cabeça”, diz.

Outro aspecto que não pode ser esquecido se refere aos preparativos técnicos para a entrevista online. “Escolha um lugar tranquilo, onde possa ficar concentrado, sem interrupções e interferência de sons externos (barulhos vindos da rua, por exemplo). Combine com os familiares para evitarem acioná-lo durante o período da entrevista”, orienta.

“Teste também os equipamentos (vídeo e áudio) e procure acessar a ferramenta pela qual fará a entrevista (Skype, zoom, google meet ) com alguns minutos de antecedência, para garantir que sua conexão está disponível e que tanto a imagem quanto o áudio estão nítidos”, orienta.

Ela diz que, se for possível, vale pedir a um familiar ou amigo que se conecte com você pela mesma plataforma a fim de realizar os testes. “Separe papel e caneta para anotar pontos relevantes na fala do recrutador, que geralmente inicia a entrevista com uma breve apresentação da empresa, descrição da vaga e informações importantes sobre a área, a estrutura organizacional e as interfaces”, sugere. Em caso de surgir alguma dúvida sobre pontos da fala do recrutador, anote-os e deixe para questionar no momento oportuno, que costuma ser ao final desta apresentação da vaga.

Estratégias

A especialista em recursos humanos, Wilma Dal Cal ressalta que mesmo sendo uma entrevista mediada por computador, o candidato não deve descuidar da aparência. “Independentemente de ter vídeo ou não, lembre-se você precisa estar preparado para mostrar o seu melhor”, diz.

Wilma também salienta que, no geral, o erro mais comum nessas situações é a falta de preparo e de um “plano b”, caso surja algum imprevisto. “Além dessa situação inesperada, o não preparo gera uma tensão e nervosismo que podem afetar o desempenho na entrevista”, completa.

A especialista Wilma Dal Cal ressalta a importância de prevê as situações díficeis para evitar o nervosismo durante a entrevista de emprego (Foto: divulgação)

Adriana Fernandes lembra que o candidato não deve assumir o controle da entrevista, tornando-se um questionador compulsivo, que não sabe escutar. “Escute com atenção. Outro ponto é não mostrar apatia ou desinteresse, procure demonstrar interesse usando acenos afirmativos com a cabeça para mostrar que está atento e compreendendo o que o recrutador diz. Em alguns momentos use palavras como ‘ sim, entendo/entendi, ok’ para promover a sensação de participação positiva durante a fala do recrutador”, orienta.

As especialistas são unânimes em sugerir que o candidato evite demonstrar ansiedade ao questionar as próximas etapas do processo. A perspectiva é que seja um questionamento sutil, de preferência na finalização da entrevista. “Agradeça ao recrutador mais uma vez e diga que ficará no aguardo de novos contatos por parte dele”, finaliza Adriana.

Dicas de ouro para ir bem na entrevista on line

1. Nunca fale mal dos empregos ou empregadores anteriores

2. Busque focar nos aprendizados obtidos por você em cada uma das experiências e nos pontos positivos de cada um dos empregos anteriores.

3. Se questionado sobre alguma demissão por parte do empregador, procure ser honesto e assuma que isto foi importante para seu aprendizado e desenvolvimento como profissional.

4. O segredo da boa performance em uma entrevista está basicamente ligado a dois aspectos: preparo e segurança e o segundo não existe sem o primeiro. Por isto, fazer uma boa pesquisa sobre a empresa e a vaga são fundamentais, sem esquecer que, revisar seu currículo fazendo o exercício de avaliar todos as conquistas, aprendizados (muitos deles inclusive, sendo obtidos a partir de experiências não tão positivas, mas que devem ser encarados como oportunidade de desenvolvimento/evolução) para destaca-los na conversa com o entrevistador.

5. Tendo se preparado bem, a segurança e tranquilidade serão maiores.

6. Se perceber insegurança em você, o recrutador pode considerar que você não está suficientemente preparado.

7. Ao apresentar seu currículo escrito, faça-o na seguinte ordem: mencione sua formação (acadêmica e extracurricular) em ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a mais antiga.

8. O mesmo deve se aplicar as experiências profissionais, os empregos devem ser listados do mais recente para o mais antigo. Se a apresentação for verbalizada, comece falando da sua formação em ordem decrescente e dos empregos em ordem crescente (do mais antigo para o mais recente), como se fosse uma timeline.

9. Mas lembre-se de ser mais rápido ao falar das experiências mais antigas, destacando apenas os pontos mais relevantes e reserve mais tempo para falar dos mais recentes.

10. Lembre-se de destacar o que você aprendeu e pode desenvolver em cada uma das experiências descritas.