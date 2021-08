Veja dicas para tirar o melhor proveito das redes sociais para divulgar produtos e serviços

Em tempos de Reels e TikTok muitos empreendedores se perguntam como gerar engajamento e humanização das suas publicações sem, necessariamente, apelar para dancinhas, modismos e as brincadeiras. O Correio ouviu especialistas em marketing digital para ajudar a criar uma estratégia mais diferenciada para a ferramenta e a rede social do momento.

O Chief Digital Officer da empresa MEMO, Cayque Aquino reconhece que as dancinhas engajam, mas antes de executá-las, é necessário se esse é o engajamento que você está buscando. “Em minha opinião, as redes sociais estão aqui para ficar. No entanto, vejo uma mudança de comportamento na formação de comunidades que tendem a uma hipersegmentação em seus hábitos de consumo e, consequentemente, nos conteúdos que escolhem consumir no seu dia a dia”, reflete, reforçando que as pessoas tendem a ser mais seletivas em onde, o que e como desejam consumir determinado tipo de conteúdo.

Especialista em marketing de relacionamento e em intermediação de negócios, Thiago Sodré é um dos 90 jovens mais inovadores do Brasil listados na Under 30 da Forbes Brasil e garante que não são todas as profissões que são de entretenimento ou que podem ser explicáveis com dancinhas e que nem todo mundo quer ver dancinha. “O importante é você se comunicar com seu público, entender o que ele quer e entregar conteúdos de qualidade que vão ajudá-los em algum momento”, reforça.

Thiago Sodré faz questão de destacar que dancinhas não são para todos os negócios e nem para todos os públicos, por isso mesmo, vale uma análise cuidadosa antes de aderir (Foto: Divulgação)

Tik Tok

Sodré lembra que o O TikTok tem dois públicos mais segmentados: jovens de 16 a 24 anos e adultos de 24 a 30 anos e que se o público alvo estiver entre esses dois, vale a pena investir na rede social. “Porém, pensando na relação do empreendedor com seu público, o TikTok faz com que você se aproxime, se torne um perfil mais humanizado e seja mais real para quem te acompanha”, esclarece.

Para o diretor de dados Cayque Aquino, entender a audiência é o principal alicerce na definição do tipo de conteúdo que promove o melhor engajamento para o perfil, entendendo o melhor engajamento como aquele capaz de gerar atração para o público, gerando resultados e não apenas obedecendo a modismos ou vaidade. “Acredito que, para cada perfil, exista um tipo de gatilho mental de maior impacto e efetividade para a sua audiência. Cerca de 90% das tomadas de decisão são emocionais e, quando aplicamos gatilhos como limitação de número de itens, tempo ou aumento de preço, instantaneamente promovemos um sentimento de perda de oportunidades, e ninguém gosta de perder oportunidades!”, orienta.

Cayque explica que não dá para, simplesmente, ignorar as tendências virais vistas nas redes sociais, que representam de forma mais técnica os grandes movimentos de massa. “Onde há fumaça, há fogo! Logo não é necessário se render às dancinhas, mas é importante saber como utiliza-las a seu favor e assim chamar a atenção da sua audiência de forma assertiva”, ensina.

Algorítmo

O especialista diz que a utilização do Reels e TikTok facilita a criação de conteúdos de vídeo de forma mais fácil, rápida e elaborada, além de facilitar a introdução de gatilhos de ‘call to action’ de forma mais orgânica.

Aquino pontua que aliado à praticidade, as novas ferramentas são beneficiadas pelo algoritmo do Instagram e TikTok que tendem a promover um maior alcance, o que, na prática, diz respeito à quantidade de pessoas que serão expostas ao conteúdo postado. “Isto impacta diretamente na probabilidade da maior disseminação do seu vídeo de forma orgânica, onde mais pessoas tendem a promover os conteúdos postados por você, em suas próprias redes sociais através de reposts e compartilhamentos”, explica.

Sodré complementa, destacando que as redes sociais seguem mais a indicação dos algoritmos sobre a geração de engajamento do que as próprias métricas do usuário. “Isso é um problema porque é o algoritmo que determina o que você vai ver e ninguém quer gastar tempo com conteúdo que não seja do seu interesse. Hoje, os algoritmos determinam quais são os conteúdos que vão ser promovidos e os que vão ser esquecidos, gerando um problema moral da nossa sociedade”, reflete.

Para fugir das dancinhas

1. crie conteúdos autênticos,

2. seja você mesmo,

3. faça conteúdos relevantes para o seu público,

4. use conteúdos educacionais, como dicas e tutoriais de uma forma descontraída e informal,

5. também compartilhe os bastidores, é uma ótima forma de mostrar que é feito de pessoas para pessoas! É uma oportunidade de se aproximar do seu público e humanizar a sua marca.