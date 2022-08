Veja fotos da festa da torcida do Bahia contra o Vasco

A torcida do Bahia lotou a Fonte Nova no domingo (28) para acompanhar o duelo contra o Vasco, pela 26ª rodada da Série B, e fez a sua parte: teve mosaico, bandeirão e sinalizadores nas cores do clube para apoiar o time em campo. E o elenco do Bahia correspondeu vencendo o cruzmaltino por 2 a 1, de virada.

O CORREIO selecionou imagens da torcida tricolor durante a partida, que também foi marcada pelo recorde de público na Fonte Nova após a reforma. Foram 48.163 torcedores no estádio. A torcida do Bahia já havia criado uma grande expectativa para jogo, já que esgotaram os ingressos da torcida em todos os setores 11 dias antes da bola rolar. A torcida do Vasco também contribuiu para o recorde, com os 4.500 ingressos vendidos para o setor visitante.

Abaixo você confere uma galeria de imagens da partida na Fonte Nova

(San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação) (San Junior / Divulgação)