Veja fotos do início da votação do segundo turno em Salvador

Logo nas primeiras horas da manhã deste domingo (30), os soteropolitanos acordaram cedo para exercer o direito à democracia. Diversos colégios eleitorais receberam os eleitores que, aos poucos, foram formando filas do lado de fora das seções.

Mas, como no segundo turno são apenas dois votos, para governador e presidente, a movimentação e espera para apertar os números na urna eleitoral segue tranquila. Confira abaixo as fotos do início da votação em Salvador.

Todas as seções eleitorais do país estarão abertas das 8h às 17h no horário de Brasília. Somente poderão votar após as 17h de Brasília os eleitores que já estiverem na fila.

Colégio Est. Dem. Bertholdo Cirilo dos Reis (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Est. Dem. Bertholdo Cirilo dos Reis (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Est. Dem. Bertholdo Cirilo dos Reis (Paula Fróes / CORREIO) Colegio Sartre, Itaigara (Paula Fróes / CORREIO) Colegio Sartre, Itaigara (Paula Fróes / CORREIO) Colegio Sartre, Itaigara (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Estadual Nelson Mandela (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Estadual Nelson Mandela (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Estadual Nelson Mandela (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Estadual Nelson Mandela (Paula Fróes / CORREIO) Colégio Estadual Nelson Mandela (Paula Fróes / CORREIO)