Veja lista atualizada de casos de covid-19 por bairro de Salvador

A lista de casos de coronavírus por bairro de Salvador foi atualizada nesta sexta-feira (22) pelo secretário municipal de saúde, Léo Prates. A capital já registrou mais de 7,1 mil casos confirmados de covid-19 espalhados por 163 bairros. Do total de contaminados, 983 já estão recuperados. Quase 4 mil casos suspeitos ainda seguem em investigação.

Os bairros da Pituba, Brotas e Liberdade são os recordistas em números de ocorrências da doença. Nos últimos cinco dias, a taxa média de crescimento de casos na cidade ficou em 8%. Ao todo, 293 pessoas já morreram só em Salvador.

Confira a lista por bairro:

Acupe - 21

Águas Claras - 20

Alto da Terezinha - 11

Altos das Pombas - 4

Alto do Cabrito - 7

Alto do Coqueirinho - 2

Amaralina - 13

Arenoso - 14

Arraial do Retiro - 9

Bairro da Paz - 10

Baixa de Quintas - 4

Barbalho - 15

Barra - 40

Barreiras - 13

Barris - 5

Beiru/Tancredo Neves - 28

Boa Viagem - 4

Boa Vista de São Caetano - 16

Boca da Mata - 10

Boca do Rio - 35

Bom Juá - 2

Bonfim - 56

Brotas - 96

Cabula - 53

Caixa D'Água - 23

Cajazeiras II - 4

Cajazeiras V - 4

Cajazeiras VI - 6

Cajazeiras VIII - 4

Cajazeiras X - 6

Cajazeiras XI - 33

Calabar - 1

Calabetão - 3

Caminho das Árvores - 33

Caminho de Areia - 17

Campinas de Pirajá - 6

Canabrava - 16

Candeal - 15

Canela - 12

Capelinha - 8

Cassange - 2

Castelo Branco - 20

Centro - 17

Chapada do Rio Vermelho - 2

Cidade Nova - 17

Comércio - 1

Cosme de Farias - 45

Costa Azul - 20

Coutos - 17

Curuzu - 15

Dom Avelar - 4

Doron - 21

Engenho Velho da Federação - 26

Engenho Velho de Brotas - 41

Engomadeira - 4

Fazenda Coutos - 20

Fazenda Grande do Retiro - 51

Fazenda Grande I - 4

Fazenda Grande II - 9

Fazenda Grande III - 13

Fazenda IV - 2

Federação - 52

Garcia - 23

Graça - 28

Granjas Rurais Presidente Vargas - 2

IAPI - 23

Imbuí - 47

Itacaranha - 18

Itaigara - 29

Itapuã - 58

Jardim Armação - 17

Jardim Cajazeiras - 3

Jardim das Margaridas - 15

Jardim Nova Esperança - 20

Jardim Santo Inácio - 11

Liberdade - 66

Lobato - 51

Luiz Anselmo - 4

Macaúbas - 5

Marechal Rondon - 18

Mares - 4

Massaraduba - 44

Mata Escura - 35

Matatu - 16

Monte Serrat - 5

Mussurunga - 31

Narandiba - 17

Nazaré - 20

Nordeste de Amaralina - 38

Nova Brasília - 23

Nova Constituinte - 3

Nova Esperança - 1

Novo Horizonte - 10

Nova Sussuarana - 8

Novo Marotinho - 2

Ondina - 31

Palestina - 4

Paripe - 33

Patamares - 47

Pau da Lima - 26

Pau Miúdo - 18

Periperi - 49

Pernambués - 57

Pero Vaz - 21

Piatã - 31

Pirajá - 34

Pituaçu - 14

Pituba - 118

Plataforma - 61

Prai Grande - 7

Resgate - 4

Retiro - 4

Ribeira - 41

Rio Sena - 12

Rio Vermelho - 34

Roma - 9

Saboeiro - 9

Santa Cruz - 18

Santa Mônica - 13

Santo Agostinho - 4

São Caetano - 30

São Cristóvão - 34

São Gonçalo - 5

São João do Cabrito - 3

São Marcos - 60

São Rafael - 2

São Tomé - 6

Saramandaia - 2

Saúde - 3

Sete de Abril - 14

Stella Maris - 19

Stiep - 12

Sussuarana - 39

Tororó - 3

Trobogy - 5

Uruguai - 67

Vale dos Lagos - 4

Valéria - 8

Vila Canária - 5

Vila Laura - 20

Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro - 14

Vitória - 12