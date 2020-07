Veja lista com 91 ganhadores da Nota Premiada; prêmio de R$ 100 mil é de Salvador

O sorteio que marcou a volta da campanha Nota Premida Bahia, do Governo do Estado, contemplou moradores de 22 municípios baianos. O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante que mora no bairro do Costa Azul, em Salvador. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil tiveram ganhadores da capital e de outras 21 cidades. A premiação divulgada na segunda-feira (20) é a primeira após interrupção temporária entre março e junho, devido à suspensão, pela Caixa Econômica Federal (CEF), dos sorteios da Loteria Federal, dos quais é extraído o número da sorte para definição dos bilhetes premiados.

A relação de ganhadores está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Twitter @sefazba e Facebook @sefaz.govba. A capital baiana, que reúne o maior número de participantes inscritos na campanha e de estabelecimentos emissores da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), também teve em julho maior proporção de ganhadores do prêmio de R$ 10 mil: ao todo, 53 contemplados.

Outros 37 sorteados moram no interior. Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas são os municípios campeões desta vez, com cinco ganhadores cada. Em seguida vêm Camaçari, com quatro contemplados, e Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Simões Filho e Amélia Rodrigues, cada qual com dois sorteados. A lista é completada por treze municípios com um sorteado cada: Jaguaquara, Nazaré, Santo Amaro, Cansanção, Aramari, Itabuna, Santo Estevão, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Jequié e Porto Seguro.

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são homologados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de acordo com o regulamento da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes vencedores, como acontece desde o lançamento da campanha, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal. Desta vez, o resultado teve como base o sorteio realizado na noite de sábado (18). Neste mês de julho, e ainda em agosto e setembro, os resultados serão conhecidos às segundas-feiras, por conta da decisão da CEF de só retomar no final de setembro os sorteios das quartas-feiras da Loteria Federal. Desta forma, a Nota Premiada Bahia só voltará em outubro a ter os sorteios mensais realizados no meio da semana, como de costume.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e.

A Nota Premiada conta atualmente com quase 560 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 677 pessoas, dos quais 433 moram na capital e 244 no interior. Mesmo durante o período em que não houve sorteios, os participantes da campanha de cidadania fiscal do governo baiano continuaram compartilhando normalmente suas notas com as entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no programa, que são hoje 534. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 31,8 milhões para estas entidades.

Confira da lista:

R$ 100 mil:

1 KEITE MAGALI DA CRUZ SUEIRA - SALVADOR/BA

R$ 10 mil:

2 MARCOS FRANCISCO REGIS - SALVADOR/BA

3 LENIANI DE OLIVEIRA ANDRADE MELO - JAGUAQUARA/BA

4 PAULA FABIANA FELISBERTO DE OLIVEIRA - ILHEUS/BA

5 TERESINHA RIOS MENDES - LAURO DE FREITAS/BA

6 NADIJANE MARIA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS - SALVADOR/BA

7 THAÍS SOARES BULCÃO MARQUES CRUZ - SALVADOR/BA

8 LEILANE CRISTINA REGO PING DOS SANTOS - SALVADOR/BA

9 HOZANA DE BARROS CASTRO - LAURO DE FREITAS/BA

10 CRISTINA SANTOS CARDIM - CAMACARI/BA

11 NAIARA SILVA GOMES SAMPAIO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

12 ALMERIO FERREIRA DA CRUZ - SALVADOR/BA

13 ANA SUZE OLIVEIRA SOUSA SANTOS - FEIRA DE SANTANA/BA

14 NAIDE MARY BOMFIM SANTANA SANTOS - SALVADOR/BA

15 EDIVANE BARBOSA ROCHA - SALVADOR/BA

16 JOSE JORGE DA PAZ RIBEIRO - NAZARE/BA

17 CRISTIANE NUNES BARBOSA - SALVADOR/BA

18 VINICIUS RIBEIRO DE SANTANA - SALVADOR/BA

19 THIAGO LUIS SANTOS VALVERDE - SANTO AMARO/BA

20 GILMAR DE ANDRADE NEVES - CANSANCAO/BA

21 SOLANGE RODRIGUES SANTANA - SALVADOR/BA

22 JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA SANTOS NEVES - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

23 EDSON CARLOS DA SILVA SANTOS - SALVADOR/BA

24 VIVIANE KAROLINE SILVA SANTOS - SALVADOR/BA

25 ISRAEL RAMOS GALDERISI - CAMACARI/BA

26 ROSELICE SOUZA DOS SANTOS - SALVADOR/BA

27 MARLY GONÇALVES ALBUQUERQUE - SALVADOR/BA

28 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - SALVADOR/BA

29 SALVADOR CONCEIÇÃO DOS REIS - SALVADOR/BA

30 SILVIA RENATA GUIMARÃES ROSÁRIO - SALVADOR/BA

31 EDILTON BALBINO BISPO DOS SANTOS - SALVADOR/BA

32 BARBARA REJANE CERQUEIRA DA SILVA - SALVADOR/BA

33 NILSETE REIS GOMES - ARAMARI/BA

34 VICENTE GONÇALVES XAVIER - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

35 ROGERIO COUTO - CAMACARI/BA

36 JOSE FERNANDO COSTA - ILHEUS/BA

37 ROGÉRIO MATEUS DOS SANTOS - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

38 LUIS HENRIQUE MARTINS SANTOS - SALVADOR/BA

39 ZIVALDA SÁ TELES RIBEIRO - SALVADOR/BA

40 RICARDO ALBERTO PLÁCIDO FERRAZ - VITORIA DA CONQUISTA/BA

41 ORLANDO DE ALMEIDA REIS - SALVADOR/BA

42 VALTENIRA DA MATTA ALMEIDA - SALVADOR/BA

43 SILAS ANUNCIACAO SANTOS - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

44 MIRIAM PEREIRA RAMOS - SALVADOR/BA

45 CELSO BRITTO DE NORA - ITABUNA/BA

46 RAIKA ROCHA DA SILVA FIGUEIREDO - SANTO ESTEVAO/BA

47 RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA - SALVADOR/BA

48 ANFRISIA MARIA SAMPAIO SANTOS - LAURO DE FREITAS/BA

49 TEREZA CRISTINA ALMEIDA GASPAR - FEIRA DE SANTANA/BA

50 SALVELINA PACHECO DA SILVA - SALVADOR/BA

51 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA FERREIRA - SIMOES FILHO/BA

52 TEREZA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - SALVADOR/BA

53 DINALVA VIEIRA NUNES LORENZO - SALVADOR/BA

54 RICHARD LINCONT MOREIRA ANTUNES - SALVADOR/BA

55 NEILANDIA SOUZA DE JESUS OLIVEIRA - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

56 MARTA GÓMEZ GUIMARÃES D AFONSÊCA - SALVADOR/BA

57 EDVALDO COSTA DA SILVA JÚNIOR - SALVADOR/BA

58 MILEIDE DOS SANTOS FERREIRA - SAO FELIPE/BA

59 FABIO ROGERIO JESUS DE SOUZA - SALVADOR/BA

60 LEINA GOMES SANTOS PINTO - AMELIA RODRIGUES/BA

61 MARCOS CÉSAR ALENCAR DE LIMA - AMELIA RODRIGUES/BA

62 IONE FERREIRA DOS REIS - SIMOES FILHO/BA

63 JOSIMARA SANTOS GIRU - SALVADOR/BA

64 ALEXSANDRA FONSECA DA SILVA - SALVADOR/BA

65 CARLINDO DE SANTANA - SALVADOR/BA

66 VALDOMIRO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR - SALVADOR/BA

67 FABÍOLA SANTOS DE JESUS - VITORIA DA CONQUISTA/BA

68 CARLITO MATTOS VIEIRA - SALVADOR/BA

69 MARIA LUCIA SACRAMENTO DOS SANTOS - SALVADOR/BA

70 DALILA DA SILVA OLIVEIRA - SALVADOR/BA

71 ELCI MOREIRA GOMES - SALVADOR/BA

72 RITA CORREIA DOS SANTOS - SALVADOR/BA

73 GILSON FERNANDES SOARES - GUANAMBI/BA

74 MARCELO LESSA SANTOS - SALVADOR/BA

75 DANIEL SANTOS COUTO - SALVADOR/BA

76 MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS ALMEIDA - LAURO DE FREITAS/BA

77 EDILENE SILVA SANTOS - BOM JESUS DA LAPA/BA

78 DIEGO BATISTA CAMPOS - SALVADOR/BA

79 ANDREA NOGUEIRA FERNANDES - JEQUIE/BA

80 MOACIR FREITAS BORGES - LAURO DE FREITAS/BA

81 MANOEL NASCIMENTO BARBOSA - SALVADOR/BA

82 DAVI SILVA MARTINE DE CASTRO - SALVADOR/BA

83 MATILDE DE SANTANA - SALVADOR/BA

84 ADELSON DE OLIVEIRA SANTOS - CAMACARI/BA

85 DANILO BURI CALDAS - SALVADOR/BA

86 ANA PAULA ALCANTARA DO NASCIMENTO - SALVADOR/BA

87 ARGONIO CARVALHO ABADE - SALVADOR/BA

88 ISANIL LIMA ALVES - SALVADOR/BA

89 BÁRBARA CRISTINA GONZAGA MACHADO - SALVADOR/BA

90 CLEIDSON DOS SANTOS BATISTA - SALVADOR/BA

91 RAIMILE SILVA ANDRADE - PORTO SEGURO/BA