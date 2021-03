Veja lista do que pode funcionar em Salvador na Semana Santa

A estratégia de reduzir o avanço da contaminação do novo coronavírus durante a Semana Santa para reabrir o comércio, incluindo o que não é essencial, na semana seguinte, avança nesta segunda (28) com novas medidas. O destaque vai para a lista de estabelecimentos que poderão funcionar, em horário reduzido: das 5h de 29 de março até às 5h de 5 de abril.

Atividades não essenciais serão retomadas em Salvador a partir de 5 de abril

O prefeito Bruno Reis disse que avaliou a necessidade de antecipar feriados, mas acabou abrindo mão da ideia. A expectativa é de que as medidas adotadas na próxima semana ajudem a reduzir a taxa de ocupação dos leitos e a fila da regulação. Ele frisou que, como a Sexta-Feira Santa (2) é feriado e alguns seguimentos também suspendem as atividades na véspera, as restrições vão durar, na prática, três dias.

Confira o que pode funcionar na Semana Santa: