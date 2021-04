Veja mapa interativo do Bahia na fase de grupos da Sul-Americana

O Bahia está prestes escrever mais um capítulo na busca pelo inédito título continental. A partir da próxima quarta-feira (21), o Esquadrão inicia sua campanha na Copa Sul-Americana 2021, que estreará um formato diferente neste ano. Pela primeira vez, a competição terá uma fase de grupos. Até então, o torneiro era inteiramente em mata-mata.

Um dos seis representantes do Brasil no torneio, o tricolor terá adversários do Uruguai, Bolívia e Argentina: Torque, Guabirá e Independiente, respectivamente. Um percurso de cerca de 18 mil quilômetros. É bom lembrar que, pelo regulamento da Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final.

Veja no mapa o trajeto (texto continua após a publicidade):

A primeira parada será em Montevidéu, quase 4 mil quilômetros de distância de Salvador. O duelo, contra o Montevideo City Torque - clube que alterou o escudo e até o nome após ser adquirido pelo Grupo City - será na quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Centenário.

Em seguida, mais 4 mil quilômetros no retorno para a capital baiana, onde o Bahia fará dois jogos seguidos, ambos em Pituaçu. Primeiro, contra o boliviano Guabirá, no dia 27, às 21h30. Em seguida, contra o argentino Independiente, no dia 4 de maio, às 19h15.

Depois, será a hora de viajar para a cidade de Montero, na Bolívia, a mais perto de casa entre as sedes dos três rivais: aproximadamente 3,5 mil quilômetros de Salvador. A partida, contra o Guabirá, será no dia 13 de maio, às 18h15.

Na semana seguinte, mais um compromisso fora, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Entre o município boliviano e a capital argentina, estão cerca de 2,4 mil quilômetros. O jogo acontecerá no dia 18 de maio, às 19h15, contra o Independiente. Detalhe: o jogo de ida da final do Campeonato Baiano está marcado para o dia 16, mas como o Bahia utiliza o time de transição no estadual, o elenco principal não precisa voltar a Salvador mesmo que o clube chegue na decisão.

Por fim, o tricolor fecha sua participação na fase de grupos da Sul-Americana de volta a Pituaçu, contra o Torque, no dia 26 de maio, também às 19h15. Um trajeto de quase 4 mil quilômetros - totalizando, aproximadamente, 18 mil quilômetros.

Com a participação na Sul-Americana 2021, o Bahia quebra um jejum de 31 anos. O time não disputava a fase de grupos de um torneio internacional desde a Copa Libertadores da América de 1989.