Veja o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Encerrados os jogos da fase de grupos nesta quinta-feira (20), a Copa do Mundo feminina de futebol chega à etapa decisiva, em que cada partida é eliminatória. As oitavas de final começarão sábado (22) e serão disputadas até terça-feira (25), sempre com dois jogos diários na França.

O Brasil avançou como terceiro colocado do grupo C e entrará em campo domingo (23), contra as francesas, donas da casa. O duelo será no Estádio Oceáne, em Le Havre, às 16h (de Brasília).

A Seleção ficou em um lado complicado da chave. Se passar pela França, pode cruzar com os Estados Unidos já nas quartas de final. As americanas fizeram a melhor campanha da primeira fase e são as atuais campeãs mundiais.

Confira como ficou o chaveamento (clique na imagem para ampliar):