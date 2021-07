Veja o gol da derrota do Vitória para o Botafogo

A derrota por 1x0 do Vitória contra o Botafogo foi definida aos 20 minutos do 2º tempo, quando Chay estufou a rede e deu números finais ao confronto disputado na noite desta quarta-feira (30), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A partida foi marcada por muitos erros de passes e baixa produtividade da equipe baiana, que não encontrou o caminho do gol e amargou a terceira derrota consecutiva na Série B do Brasileiro. Antes, o Leão já havia perdido para Coritiba (1x0) e Londrina (2x1).

Com o resultado, o Vitória se manteve na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com seis pontos. Já o Botafogo subiu três posições. Agora com 11 pontos somados, ocupa a 7ª colocação.

Confira a seguir o único gol do jogo: