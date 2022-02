O Bahia conheceu a sua primeira derrota na temporada. Neste sábado (5), o tricolor não jogou bem e caiu diante do Atlético de Alagoinhas, por 2x1, no Carneirão, em confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

O tricolor até saiu na frente, com gol de Raí, mas levou a virada nos tentos de Iran, na primeira etapa, e Dionísio, aos 47 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do Carcará no Nordestão.

Confira o gol da virada, marcado por Dionísio: