Deu Vitória no primeiro Ba-Vi de 2021, disputado neste sábado, no Barradão, pela Copa do Nordeste. O Leão venceu por 1x0 graças a um gol do centroavante Samuel no segundo tempo.

Na comemoração, o garoto de 20 anos pegou o mastro da bandeira de escanteio e encenou uma pescaria, em alusão ao apelido pejorativo ''sardinha'' que os rubro-negros adotam para se referir ao Bahia. Veja o gol e a provocação no vídeo abaixo: