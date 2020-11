Veja o que abre e fecha neste domingo (15), feriado da Proclamação da República

O feriado da Proclamação da República acontece neste domingo (15) e altera o funcionamento de alguns estabelecimentos. Confira abaixo o que abre e fecha em que horários.

Shoppings

Shopping Center Lapa

Lojas Riachuelo e C&A: das 12h às 18h

Cinema e praça de alimentação: das 12h às 20h

Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Piedade

Estará fechado, reabrindo na segunda-feira (16), das 11h às 21h.

Shopping Barra

Lojas âncoras (Zara, Renner, C&A, Riachuelo, Le Biscuit, Lojas Americanas, Centauro), além da loja Calvin Klein e Mahogany. das 12h às 21h. As demais estarão fechadas.

Praça de alimentação – Funciona das 12h às 21h

Restaurantes – Funcionam das 12h a 0h

A Praça Central Euvaldo Luz terá a decoração aberta - das 12h às 21h

O Papai Noel estará no L4 Norte – das 14h às 20h

Shopping Itaigara

Lojas, restaurantes e bancos: Fechados

Bompreço: Aberto das 08h às 18h

Shopping Paseo

Lojas e serviços - Fechados

Restaurantes - funcionamento das 12h às 20h

Cinema - fechado

Salvador Shopping:

Bompreço: 8h às 21h;

Alimentação, lojas âncoras*, farmácias, salões de beleza: 12h às 21h;

Atrações natalinas: Decoração Fábrica de Brinquedos e Casa do Noel: 12h às 21h;

Drive Thru: 12h às 21h; apenas as lojas que estarão abertas;

Espaço Gourmet: 12h às 00h;

Cinema: 14h15 às 22h;

Demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping:

Alimentação, lojas âncoras, megalojas* e farmácias: 12h às 21h;

Cinema: 13h às 21h;

Drive Thru: 12h às 21h; apenas as lojas que estarão abertas;

Demais lojas e quiosques e academia SmartFit: fechados.

Shopping da Bahia

Âncoras e megalojas (que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários) - 12h a 21h

Praça de alimentação e restaurantes – 12h a 21h

Cinema – Horário normal conforme a programação

Farmácias – 12h a 21h

Pão de Açúcar – 12h a 21h

Lojas e quiosques – Fechados

Clivale – Fechada

Bodytech – 09h a 13h

Shopping Bela Vista

Lojas âncoras, alimentação (associados ao Sindicato dos Bares e Restaurantes), lazer (Boliche e Kart do Bela), farmácias e supermercado G. Barbosa – 12h às 21h

Lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários) e a unidade do SAC – Fechados.

Academia Alpha Fitness – 9h às 13h

Cinema – Segue programação normal

Boulevard Camaçari

Praça de alimentação: das 12h às 20h

Espaços de lazer (Magic Games, Clubinho da Criança e Cia e Minicars): 12h às 20h

Lojas, salão de beleza e barbearia: 14h às 20h (âncoras, das 13h às 20h)

Cinema: Conforme a programação

Delivery e Retire - aqui: 12h às 20h

SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão: fechado

Academia: fechada

Mercados

GBarbosa

Iguatemi: das 7h às 18h;

Costa Azul: das 7h às 18h;

San Martin: das 8h às 14h;

Brotas: das 8h às 14h;

Lauro de Freitas: das 7h às 18h;

Pau da Lima: das 8h às 14h;

Cabula: das 8h às 14h;

Guarajuba: das 8h às 16h;

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

Extra Hiper

Em Salvador, todas as unidades Extra Hiper funcionarão das 7h às 22h (Vasco da Gama, Rótula do Abacaxi e Paralela).

Pão de Açúcar

A loja localizada no bairro do Costa Azul funcionará das 7h às 20h, com horário reservado para idosos das 7h às 9h. Já a unidade dentro do Shopping da Bahia, segue o horário das 12h às 21h.

Perini