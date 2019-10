Veja o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador

Em meio a tantas polêmicas sobre o funcionamentos das lojas no Dia dos Comerciários, alguns estabelecimentos de Salvador divulgaram se abrirão ou não as portas na data. Na decisão judicial mais recente, a desembargadora do Trabalho, Margareth Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio de medida liminar, autorizou que as lojas abram normalmente.

Shopping Bela Vista

Funcionará em horário especial. Lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Alimentação, áreas de lazer, salões de beleza, barbearias e farmácias funcionarão normalmente das 9h às 22h. Já o supermercado G. Barbosa e as lojas Âncoras (C&A, Leader, Renner, Marisa, Le Biscuit, Centauro, Riachuelo, Studio Z, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Lojas Guaibim, Magazine Luiza e Lojas Americanas), bem como as lojas Zizane e Vila Lara estarão FECHADAS. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes e poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Barra

O shopping vai abrir das 9h às 22h. Funcionarão a Praça de Alimentação e as lojas satélite que não abriram dia 12. Já as lojas Calvin Klein, Le Chemises, Tok Stok, PB Kids Brinquedos/Baby, Vivo, Jacques Jannine, Fast Shop, Sunglass Hut, Spicy, Nutrigranel, Intimissimi, Casas Bahia, Yoggi, Adega Express, Sobrancelhas Desing, O Boticário, Quem Disse Berenice, Riachuelo, Centauro, C&A, Renner, Magazine Luiza, Camicado, Lojas Americanas e VR estarão FECHADAS.

Shopping da Bahia

Funcionará normalmente. As lojas abrirão das 9h às 22h, assim como a praça de alimentação. O cinema segue a programação do UCI.



Shopping Paseo

Estabelecimento terá funcionamento normal. As lojas e serviços funcionam das 9h às 21h e a praça de alimentação segue o mesmo horário. O cinema funciona de acordo com programação no site da Sala de Arte (saladearte.art.br).

Mercado do Rio Vermelho

Os boxes do Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha terão funcionamento normal. Abrem das 7h às 19h, enquanto a Praça de Alimentação funciona das 7h às 21h.

Hiperideal

Lojas não funcionarão

* Essa notícia será atualizada à medida que os demais estabelecimentos forem fornecendo seus horários de funcionamento