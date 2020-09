Veja o que funciona no feriado de 7 de setembro em Salvador

O 198º aniversário da Independência do Brasil terá uma programação bastante atípica. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esse ano, o tradicional desfile do dia 7 de setembro, que reunia famílias na área do Campo Grande e Corredor da Vitória para assistir as apresentações das organizações civis e militares não será realizado.

As inspeções navais realizadas pelas Capitanias dos Portos fazem parte das atividades da Marinha na Semana da Pátria (Foto: Marinha/Divulgação)

A suspensão atende ao decreto estadual n 19.586, que proíbe a realização de eventos a partir de 100 pessoas e a portaria nº 2621, do Ministério da Defesa. Na capital baiana, os eventos são organizados pelo 2º Distrito Naval. Apesar de não realizar comemorações festivas, a Marinha manterá as atividades durante a semana da Pátria, inclusive com inspeções navais realizadas pelas Capitanias dos Portos.

A Polícia Militar também não fará atividades comemorativas, apenas referências à data nas redes sociais e a unidade mais antiga da corporação, a Cavalaria, realizará uma cavalgada nas proximidades da sede, localizada em Itapuã.

Sem pirâmide humana nas motos do Águia, a presença dos cães policiais, a participação das fanfarras e colégios, a alternativa é buscar festejar a data sem aglomerações e com as alternativas possíveis, garantindo as medidas protetivas sempre.

Na capital baiana, apesar do feriado nacional, os shoppings centers funcionarão com horários especiais. As lojas e praça de alimentação do Parque Shopping Bahia funcionarão das 12h às 20h. O Hiperideal das 6h30 às 20h, Smart Fit das 8h às 20h e a loja Petz das 8h às 20h.

Confira:

Salvador Shopping:

Alimentação, Lojas Âncoras (Americanas, Cultura, C&A, Le Biscuit, Marisa, Renner e Riachuelo), Farmácias (Drogasil, Extrafarma, Globo, Pague Menos e São Paulo) e Bompreço: 12h às 20h;

Espaço Gourmet: 12h às 23h;

Bancos, Clínicas (Clivale, Immune Vacinas e Labchecap), Correios, Farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, Drive Thru, demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários: fechados.



Shopping Barra

Fast food funcionam das 12h às 20h

Outros restaurantes das 12h às 23h

Lojas das 12h às 20h. Funcionam as lojas âncoras (Zara, Renner, C&A, Riachuelo, Le Biscuit, Lojas Americanas, Centauro), além da Drogasil, Pague Menos, VX Case, Fast Shop, Tok Stok, Charlot, Calvin Klein e Casas Bahia.

Shopping Bahia

Âncoras e megalojas - 12h às 20h

Praça de alimentação e restaurantes – 12h ás 20h

Farmácias – 12h ás 20h

Pão de Açúcar – 12h ás 20h

Lojas e quiosques – Fechados

Clivale – Fechada

Salvador Norte Shopping

Segue a restrição da prefeitura para São Cristóvão

Lojas âncoras e megalojas - 10h às 16h

Alimentação - 12h às 16h

Demais lojas e quiosques - Fechados

Supermercados

EXTRA HIPER

Em Salvador, todas as unidades Extra Hiper funcionarão das 7h às 22h.



PÃO DE AÇÚCAR

A loja Pão de Açúcar localizada no bairro do Costa Azul funcionará das 6h às 20h, com horário exclusivo para clientes com 60 anos ou mais das 7h às 9h.

ASSAÍ

Lojas Calçada, Guanambi, Ilhéus, Jequié, Paripe e Vitória da Conquista funcionarão das 7h às 18h.

Já as unidades Feira de Santana, Serrinha, Itapetinga, Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim atenderão ao público das 8h às 18h.

Lojas Camaçari e Pau da Lima (Golf Club), das 7h às 20h. E unidade Lauro de Freitas das 7h às 21h.