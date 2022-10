Veja o que o Bahia precisa para subir para a Série A contra o Vila Nova

O Bahia conta as horas para confirmar o retorno à primeira divisão. Depois de uma temporada em que ocupou o G4 da Série B desde a primeira rodada, a comemoração pelo acesso pode acontecer no sábado, diante do Vila Nova, na Fonte Nova. Para isso acontecer, é necessário combinar alguns cenários.

O Bahia não depende das próprias forças para subir já no sábado. Além de vencer o Vila Nova em casa, o tricolor precisa secar dois ou três concorrentes. Basicamente, tem que torcer para que Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa não vençam as suas partidas. Todos os três jogam fora de casa e no sábado.

Com 53 pontos, o Sport, 5º colocado, visita o Londrina. Sampaio Corrêa e Criciúma, 6º e 7º colocados com 52 pontos cada, enfrentam Ituano e Vasco, respectivamente. No cenário de tropeço do trio e triunfo do Bahia na Fonte Nova, o Esquadrão garante matematicamente a classificação, já que chegaria aos 60 pontos com 17 vitórias. O Sport até iria a 60, considerando um empate com o Londrina e vencendo as duas últimas partidas, mas teria um triunfo a menos.

Cenário 1

Bahia vence o Vila Nova

Sport não vence o Londrina

Criciúma não vence o Vasco*

Sampaio Corrêa não vence o Ituano

Aqui cabe uma explicação, por isso o asterisco no jogo entre Criciúma e Vasco. É que o resultado dessa partida pode levar a uma outra configuração, na qual o Bahia sobe sem depender do placar entre Sampaio Corrêa e Ituano, que se enfrentam às 16h30, mesmo horário de todos os concorrentes. Para isso acontecer, é necessário que Vasco e Criciúma empatem, além do Bahia vencer e o Sport não.

Nesse caso, o Sampaio Corrêa até poderia ultrapassar o Esquadrão se vencesse todos os jogos, mas como um deles é confronto direto com o Vasco, na 37ª rodada, o clube carioca só chegaria aos 60 pontos com 16 triunfos. Logo, atrás do tricolor baiano na tabela de classificação (veja no fim do texto).

Cenário 2

Bahia vence o Vila Nova

Sport não vence o Londrina

Criciúma empata com o Vasco

“O Bahia lutou muito. Desde que cheguei aqui, notei claramente que estes jogadores estão muito focados em entregar o objetivo para o clube”, disse o técnico Eduardo Barroca, valorizando a campanha do time na Série B, que começou sob comando de Guto Ferreira nas primeiras 14 rodadas e passou por Enderson Moreira em outras 18.

Restando mais três rodadas para o fim da Série B, o Bahia ainda tem fôlego caso não confirme o acesso sábado. Na sexta-feira seguinte, dia 28, a equipe voltará a jogar na Fonte Nova, dessa vez contra o Guarani, às 19h, pela 37ª rodada. E no dia 6 de dezembro, um domingo, fechará a participação contra o CRB, às 18h30, em Maceió.

Se vencer dois jogos, o time alcançará 63 pontos e estará matematicamente garantido na primeira divisão de 2023, sem depender de nenhum outro resultado.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o tricolor tem neste momento 96,1% de chance de subir para a Série A. Em combinações mais remotas, fica com a vaga até mesmo se somar apenas somente um ponto dos nove que tem em disputa, mas nesse cenário o acesso é mais improvável.

Vice-líder com 58 pontos, o Grêmio tem 97,1% de chance de subir, enquanto o Vasco fecha o G4 com 77,9%. Entre os times que estão fora da zona de classificação, o Sport aparece com 8,5%, seguido de Ituano (7,4%), Criciúma (6,7%), Sampaio Corrêa (5,2%) e Londrina (1,1%), de acordo com a UFMG.