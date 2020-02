Veja o que rolou de melhor na sexta-feira de Carnaval

A sexta-feira (21) de Carnaval foi recheada de atrações nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) e também no Pelourinho. Entre os destaques, teve Claudia Leitte 'voando' e Anitta vestida de abelha; o desfile do Olodum e o show em homenagem aos 70 anos do trio elétrio, no Pelourinho. E a cidade só volta ao normal na Quarta-Feira de Cinzas - e só depois do Arrastão! Para deixar você por dentro de tudo de bom que rolou no segundo dia da folia, o CORREIO separou os destaques abaixo.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020



Com look colorido, Saulo arrasta multidão no circuito Barra-Ondina

Quem não ama Saulo nem é gente, né? O cantor foi o responsável por iniciar os trabalhos no Circuito Dôdô (Barra-Ondina) nesta sexta-feira (21). O desfile começou ás 15h30. Com um look longo, colorido e com estampas africanas e desenhos de animais, ele já iniciou o percurso tirando a galera do chão. Com sucessos como Agradecer e Vú, ele viu seus fãs fazerem a festa e lotarem a Avenida Oceânica. No chão, os foliões desfilaram com tiaras de todos os tipos. Tinha de Malévola, diabinha, cupido e com frases - a grande febre desta folia.

(Foto: Alfredo Filho/Secom)

Chamaram atenção na Pipoca de Saulo um grupo de cadeirantes. “Eu sou muito fã dele e queria participar dessa Pipoca. Aí meus amigos simplesmente disseram que eu ia e organizaram o movimento”, explicou a cadeirante e designer Mari Fuso, 25 anos.

(Foto: Daniel Aloisio/CORREIO)

Com bloco lotado, Bell Marques desfila no Circuito Dodô

Que atire a primeira pedra quem é fã de Carnaval e nunca teve uma pontinha de vontade de sair na Barra com Bell Marques. Nesta sexta-feira (21), o cantor desfilou com o bloco Vumbora.

(Foto: Reprodução)

Com sua tradicional bandana, Bell escolheu uma de cor vermelha para combinar com a camisa estampada que estava usando. No comando do trio, ele mesclou músicas mais agitadas como Ele Não Monta na Lambreta, Durvalino meu Rei, Cabelo Raspadinho e outras mais lentas, como Posso Sentir.

A cadeirante Elisangela Gomes, de 40 anos, que possui Esclerose Múltipla, esperou 2h30 na frente de trio para tirar foto com Bell. "Eu possuo um rei e uma rainha, Bel e Ivete. Faço loucuras por eles", disse.

Léo Santana promove quebradeira e leva público à loucura

Um verdadeiro gigante, na altura e como cantor, Léo Santana caprichou no visual para desfilar nesta sexta-feira (21), no circuito Barra-Ondina. Vestido com uma roupa futurista e com detalhes semelhantes a um robô, ele passou como um furacão pela orla de Salvador. Com o mote Gigante do Amor, ele se apresentou com uma roupa preta e um braço metálico, com detalhes em vermelho.

(Foto: Vitor Villar/CORREIO)

Içada, Claudia Leitte emociona foliões com homenagem a Madonna

A cantora Claudia Leitte inovou no desfile do bloco Blow Out, que desfila no Circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta sexta-feira (21). A cantora foi içada por um guindaste sobre o público bem em frente ao Farol da Barra, antes de ser colocada em cima do trio.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

A ousadia de Claudia teve direito a performance com o pôr do sol e o Farol da Barra na paisagem de fundo. Durante a performance, a cantora, que puxa o bloco Blow Out, tentou ficar de cabeça pra baixo e se atrapalhou com o microfone, que soltou da roupa e enganchou no cabelo dela. Rapidamente ela driblou a situação e voltou a cantar. Confira todas as fotos aqui.

Ao passar em frente ao Camarote de Veveta, que está localizado no Hotel Monte Pascoal, no circuito Barra-Ondina, Claudia contou que ela e Ivete Sangalo farão shows juntas após o Carnaval. A cantora não detalhou, porém, como será o projeto. "Na quinta-feira de Cinzas a gente pode falar sobre isso", falou. No local, entretanto, fãs e jornalistas desconfiam que as duas divas dos axé farão uma turnê juntas.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Arrastão da Anitta teve hits autorais e músicas de Safadão, Claudia e Vittar

O arrastão de Anitta fez jus ao nome e levou uma multidão de pessoas para o circuito Dodô na noite desta sexta-feira (21). Vestida de abelha, a cantora carioca tocou de tudo um pouco. Sertanejo, pagode, arrocha, pop e o seu carro forte, como não podia deixar de ser: o funk.

Desde a concentração, a expectativa era alta para a saída de 'Anira', como os fãs passaram a chamá-la após gravar músicas em inglês e espanhol. O quarteto de amigas formado por Amanda Freitas, Gabriella Carolina, Iasmin Santana e Janinne Machado caprichou na fantasia e chegou cedo ao início do circuito para curtir o trio sem cordas de Anitta, que em 2020 completou a sua terceira participação consecutiva no Carnaval soteropolitano.

'Não é a música do Carnaval', avisa Denny Denan sobre Turbina

Nesta sexta-feira (21), o cantor Denny Denan puxou o bloco Poli Mania, atração para os policiais e bombeiros militares da Bahia que desfilou no Carnaval de Salvador pela 21ª vez, a segunda com o ex-cantor da Timbalada no comando. Já era noite quando Denny Denan começou a cantar para os foliões. Além de Turbina, ele trouxe um repertório repleto de sucessos da época de timbaleiro.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Sem multidão, Márcia Freire e Sarajane comandam trios no Carnaval

Após 16 anos, Márcia Freire voltou a se apresentar no Circuito Osmar do Carnaval de Salvador. Ao contrário do que ocorria nos tempos de glória do Cheiro de Amor, a cantora não arrastou uma multidão. Nesta sexta-feira (21), apenas algumas dezenas de foliões a seguiram atrás do trio elétrico sem cordas. Aos 51 anos, ela garante estar bem resolvida com a queda de popularidade.

Assim como Márcia Freire, a cantora Sarajane, 51 anos, também já era uma artista consagrada antes do surgimento de Daniela Mercury e Ivete Sangalo no cenário musical, mas há muitos anos também lida com o esquecimento do público. No Carnaval deste ano, ela também só se apresenta uma única vez em cima do trio elétrico. Nesta sexta-feira, ela comandou o bloco Me Deixa à Vontade, da Associação Baiana dos Deficientes Físicos (Abadef).

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Olodum abre seu Carnaval sob a regência de sua primeira maestrina

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Maria Quitéria, Mãe Stella de Oxóssi, Angela Davis, Elza Soares, Maria Bonita, Mariele Franco, Conceição Evaristo. Com o tema Mãe, Mulher, Maria, Olodum, o bloco afro abriu a folia no Circuito Batatinha (Pelourinho), antes de desfilar nesta sexta-feira (21) no Campo Grande. Em comemoração aos 40 Carnavais que o Olodum completa este ano, mulheres fortes e guerreiras estamparam a fantasia da percussão, que pela primeira vez, foi comandada por uma mulher, a maestrina, Andréia Reis. Ela regeu um orquestra formada por 120 tambores. O Bloco comemora 40 anos exaltando a força feminina.

Da sacada da Casa do Olodum, o governador Rui Costa acompanhou no final da tarde desta sexta-feira (21), a passagem da banda pelo Pelourinho, no seu primeiro dia de desfile. Rui assistiu a apresentação junto a partidários, fez selfies com apoiadores, dirigentes da entidade e até arriscou alguns passinhos de dança na abertura oficial do Circuito Batatinha.

O segundo dia de Carnaval do governador Rui Costa foi na abertura do Circuito Batatinha junto com o Olodum

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Folia raiz: Carnaval do Pelô tem homenagem aos 70 anos do trio elétrico

Um Carnaval das antigas - daqueles "raiz" mesmo. Era assim que boa parte dos foliões definia a folia no Centro Histórico na noite desta sexta-feira (21), quando foi inaugurada a programação oficial dos shows do palco do Largo do Pelourinho.

Por isso mesmo, a abertura talvez não pudesse ser outra: o Trio Armandinho Dodô e Osmar e os Irmãos Macêdo, comemorando os 70 anos da invenção do trio elétrico em um show especial. Depois dos filhos de um dos inventores do trio, um show justamente daquele que foi o primeiro cantor de trio elétrico: Moraes Moreira.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

No repertório dos Irmãos Macêdo, ao longo das duas horas de apresentação, além de muitos solos da guitarra baiana, clássicos como Chame Gente, Prefixo de Verão e até Love of my Life.

Com figurino futurista, Margareth Menezes arrasta trio Afropop

Vestida com um figurino futurista assinado pelo estilista Céu Rocha, Margareth Menezes fez uma homenagem aos 40 anos do Olodum. As cores de sua roupa faziam uma referência óbvia à banda e sua tradição que chega a quatro décadas. Com 32 anos de carreira, Margareth ostentou experiência durante seu desfile e fez a alegria da pipoca tocando músicas que só parecem fazer o sentido verdadeiro quando cantadas em sua voz.

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

