Veja o que se sabe sobre a mulher que teve cabeça e mãos mutiladas no Grande Recife

A Polícia Civil procura pistas para identificar quem é a mulher que teve o corpo mutilado no bairro de Jardim Paulista Alto, no município de Paulista, no Grande Recife. O corpo, sem cabeça e sem as mãos, foi encontrado na manhã do último sábado (24), véspera do Natal.

ONDE O CORPO DA MULHER FOI ENCONTRADO?

O corpo de uma mulher foi encontrado na Rua 145, em um terreno onde funcionava uma estação da Compesa, que foi desativada. Havia perfurações de arma branca (possivelmente faca).

De acordo com a polícia, a vítima pode ter sido morta em outro local e o corpo pode ter sido trazido para o terreno, já que os peritos do Instituto de Criminalística não encontraram vestígios de sangue. Eles recolheram um relógio e um preservativo para perícia.

COMO ESTAVA O CORPO DA MULHER MUTILADA?

O corpo da mulher, que estava sem roupa, apresentava um corte profundo no abdômen e outro na genitália. A cabeça foi encontrada a cerca de 50 metros. As mãos não foram achadas.

Não foram encontrados documentos e moradores do bairro disseram à polícia não terem conhecimento de quem se trata.

A MULHER MUTILADA FOI IDENTIFICADA PELA POLÍCIA?

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Civil de Pernambuco informou que o corpo ainda não foi identificado.

"As investigações estão sob a responsabilidade da 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Não é possível fornecer mais informações no momento", informou a Polícia Civil.

MULHERES MORTAS EM PERNAMBUCO

Entre 1º de janeiro e 30 de novembro deste ano, 207 mulheres foram mortas em Pernambuco. No mesmo período de 2021, a polícia somou 227 vítimas. Houve uma queda de 8,8%. Os dados, que incluem os casos de feminicídio, são da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em relação apenas ao último mês de novembro, 15 mulheres foram assassinadas no Estado. No mesmo período do ano passado, foram 16.

Com informações do repórter Emerson Pereira, da TV Jornal