Veja onde comprar produtos à base de licuri em Salvador e no interior

Estrela de muitas feiras livres no sertão baiano, o licuri, o coquinho típico da caatinga, vem rompendo as fronteiras do semiárido. Há uns quatro anos, ele começou a entrar de forma bastante atrevida no mercado nacional. Graças à força de cooperativas e políticas públicas, o produto passou a ser enaltecido como uma jóia regional e, daqueles artesanais e nostálgicos colares de licuri, tem se apresentado agora como matéria-prima para cerveja gourmet, ingrediente de pratos de restaurantes chiques da Bahia e componente de cosméticos de marca de luxo, como mostra a reportagem 'Pérola do sertão: licuri começa a entrar com força na alta gastronomia e cosmética de luxo', assinada pela repórter Hilza Cordeiro.

E com a popularização do produto, é cada vez menos difícil encontrá-lo por aí, das formas mais diversas possível. Pensando nisso, fizemos uma lista de produtos à base de licuri para você comprar quando quiser. Confira!

Fazenda Esperança - Delivery de produtos da agricultura familiar

Iogurte de licuri, licuri caramelizado, rosário de licuri e azeite de licuri



Escoaf Brasil - Startup de venda de produtos da agricultura familiar

Cerveja de licuri, balinha de licuri, granola de licuri, azeite de licuri, licuri caramelizado, licuri in natura, licuri torrado, licuri torrado com sal



Tabuleiro da chef Tereza Paim

Farofa de licuri



L'Occitane au Brésil

Óleo em creme desodorante corporal, óleo corporal de reparação, óleo corporal em gel, óleo corporal em bastão



Coopes - Cooperativa do Piemonte da Diamatina

Azeite de licuri prensado a frio, licor de licuri, granola de licuri, balinha de licuri, leite de licuri, colar de licuri, fufu de licuri, licuri in natura, licuri com e sem sal, licuri caramelizado

Instagram | Site | Telefone comercial: (74) 99933-8121



Coopersabor - Cooperativa do Norte do Itapicuru

Cerveja de licuri, licor de licuri, balinha de licuri, biscoito de licuri, óleo cosmético de licuri para corpo e cabelo, licuri torrado com e sem sal, licuri in natura, artesanato diverso com palha de palmeira de licuri, azeite de licuri

Instagram | Instagram da Rede Monte Sabores | Site | Telefone comercial: (75) 99125-2363

Licuri Brasil - Fábrica de Caldeirão Grande

Óleo de licuri orgânico para alimentos e versão para cosméticos, óleo para cabelo e corpo

Instagram | Site | Telefone comercial: (74) 98110-1049

Restaurantes e estabelecimentos de Salvador

Casa de Tereza, Rio Vermelho

Restaurante Origem,Pituba

Restaurante Lafayette, Comércio

Restaurante Amado, Comércio

Saúde na Panela, Pituba

Tarantino Gourmet, delivery

Sorveteria da Barra, Barra

Caminho Natural, Caminho das Árvores



OUTROS ESTADOS

Central do Cerrado (Brasília e São Paulo)

amêndoa torrada de licuri com e sem sal, amêndoa torrada de licuri caramelizado com rapadura

Site | Instagram