Veja os 114 municípios que terão transporte intermunicipal liberado na Bahia

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial deste sábado (26) a liberação do transporte intermunicipal para 114 municípios da Bahia que ainda estavam com o serviço suspenso em decorrência da pandemia do coronavírus. A medida passa valer a partir da próxima segunda-feira (28). Veja a lista completa no final da matéria.

A decisão tem vigência por tempo indeterminado e, com ela, todos os 417 municípios baianos poderão abrir seus terminais rodoviários. Outros 303 municípios já estavam com transporte liberado desde o dia 14 de setembro.

De acordo com o governador Rui Costa, esses 114 municípios ainda não estavam com seus transportes intermunicipais liberados por conta do elevado número de casos de contaminação pelo coronavírus. A autorização, portanto, vem por conta da redução no número de casos confirmados e, principalmente, desocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 nessas regiões.

"Haja vista a queda na taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, fruto da efetividade das ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, ficam autorizadas, a partir do dia 28 de setembro de 2020, a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo interestadual e intermunicipal nos Municípios integrantes dos Anexos I e II deste Decreto", diz o artigo 12-A do Diário Oficial do Estado da Bahia.

Veja lista de municípios liberados:

- Aiquara, Alcobaça, Almadina, Apuarema, Arataca e Aurelino Leal;

- Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Boa Nova, Brejões, Brumado e Buerarema;

- Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Camacã, Camamu, Canavieiras, Candiba

Cândido Sales, Caravelas, Coaraci, Colônia, Condeúba, Cordeiros e Dário Meira;

- Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves e Floresta Azul;

- Gandu, Gongogi, Guanambi e Guaratinga;

- Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó e Ituberá;

- Jacaraci, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari e Lajedão;

- Macarani, Maetinga, Maiquinique, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maraú, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mortugaba e Mucuri;

- Nova Canaã, Nova Itarana e Nova Viçosa;

- Palmas de Monte Alto, Pau Brasil, Pindaí

- Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado e Presidente Jânio Quadros;

- Ribeirão do Largo e Rio do Antônio;

- Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória e Sebastião Laranjeiras;

- Tanhaçu, Teixeira de Freitas e Tremedal;

- Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi e Uruçuca

- Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães.