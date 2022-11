Veja os carros mais vendidos no Brasil nos anos em que a Seleção foi campeã

A Seleção Brasileira de Futebol foi campeã da Copa do Mundo de Futebol por cinco vezes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. E você, que curte futebol e automóveis, sabe qual foi o carro mais vendido no país nessas ocasiões?

A Volkswagen é a recordista, dominando quatro destes anos: dois com o Fusca (1962 e 1970) e outros dois com o Gol (1994 e 2002). Já em 1958, segunda edição após a paralisação por conta da Segunda Guerra Mundial, o Jeep Willys foi o carro mais emplacado no país.

O Willys era o veículo mais vendido quando o Brasil venceu pela primeira vez

O Jeep foi líder em 1957 e 1958, na sequência, de 1959 até 1982, o Fusca foi o grande campeão. Entre 1983 e 1986, quando o Brasil não ganhou o campeonato no México, o domínio do mercado foi da Chevrolet. Primeiro com o Chevette (1983) e posteriormente com o Monza, de 1984 até 1986.

O Volkswagen Fusca foi o modelo mais vendido no país em 1962 e 1970

Pelos 27 anos seguintes, até 2013, o Gol, que vai sair de linha em dezembro, liderou. O Fiat Palio assumiu a primeira posição em 2014, ano em que a competição aconteceu no Brasil.

A Chevrolet voltou a ter um campeão entre 2015 e 2020, com o Onix. No entanto, a crise de componentes eletrônicos, que paralisou a produção por alguns meses, tirou o hatch da liderança no ano passado, que ficou com a Fiat Strada.

Em 2022, a Strada está brilhando novamente e já somou entre janeiro e o dia 25 de novembro 101.598 emplacamentos. Ou seja, se o Brasil vencer no Catar, uma picape irá entrar para essa história "autofutebolística".

Bahia vende mais carros que o Catar

O Catar tem menos de 3 milhões de habitantes, população menor que a da Região Metropolitana de Salvador. No mercado automotivo, o país do Oriente Médio é menos representativo que a Bahia. Em 2021, foram emplacados 59.885 automóveis e comerciais leves no estado, contra 46.489 unidades do país sede da Copa do Mundo de Futebol no mesmo período.

De acordo com a consultoria Focus 2 Move, a marca líder por lá é a Toyota, seguida pela Nissan, em segundo, e Kia, em terceiro. Na sequência, aparecem a Mitsubishi e Hyundai, respectivamente quarta e quinta colocadas. Da sexta à décima posição estão: Chevrolet, MG, Land Rover, GMC e Suzuki.

O Land Cruiser, da Toyota, foi o veículo mais vendido no Catar em 2021

Entre os veículos, domínio das empresas japonesas nas três primeiras posições: Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux e Nissan Patrol, dois SUVs e uma picape. Todos os automóveis, picapes e vans que circulam no país são importados.

Historicamente, o melhor ano de vendas no país foi 2014, com a comercialização de 100 mil carros novos. A queda do preço do petróleo no mercado internacional e a consequente política econômica restritiva afetaram a demanda.

Versão especial para a Copa

Parceira automotiva da Fifa para o maior evento de futebol do mundo, a Hyundai lançou uma versão para o HB20. O nome é pomposo: Série Especial Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022® e engloba as carrocerias hatchback e sedã do compacto.

A Hyundai lançou uma versão HB20 alusiva à Copa do Mundo

Os carros são baseados na versão Comfort e custam a partir de R$ 89.590, preço da opção com motor 1 litro aspirado e transmissão manual de cinco marchas. Para entrar no clima, os clientes que adquirirem o veículo também ganharão um brinde: uma réplica da Al Rihla, bola oficial da Copa.