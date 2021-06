Veja os gols da vitória do Bahia sobre o Athletico-PR, em Pituaçu

No dia do São João, a comemoração do Bahia foi em forma de três pontos no Campeonato Brasileiro. No estádio de ituaçu, o tricolor venceu o Athlético-PR, por 2x1, e entrou no G4 da Série A. Os gols do Esquadrão foram marcados por Patrick, no primeiro tempo, enquanto Rossi anotou na segunda etapa. David Terans descontou para os paranaenses.

Com o resultado o Bahia voltou a vencer em casa depois dois jogos e chegou aos 11 pontos na Série A. O próximo desafio será contra o Palmeiras, neste domingo (27), às 20h, no estádio Allianz Parque.

Veja os melhores momentos do triunfo sobre o Athletico-PR: