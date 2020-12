Veja os horários das missas de Nossa Senhora da Conceição e funcionamento de serviços

Seria feriado em Salvador nesta terça-feira, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia. No entanto, será um dia normal na capital porque a data foi antecipada para o mês de maio, uma estratégia do governo e da prefeitura que foi usada para manter o pessoal em casa e segurar a contaminação na primeira onda da covid-19. Portanto, serão realizadas missas em celebração à santa e o funcionamento dos serviços seguirão normais no município.

Haverá missas a partir das 5h, seguida de outras às 7h, 9h, 14h30 e às 17h. Esta última é a Missa da Amizade, em agradecimento aos fiéis que colaboraram com a realização da festa. O auge destes festejos santos será a Missa Solene, presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, às 9h.

Ao longo do dia, a imagem da Imaculada Conceição ficará na porta da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, para que os fiéis possam realizar suas orações. Toda a programação será transmitida ao vivo pelo canal da igreja.

O funcionamento de shoppings e o transporte por metrô seguirão normalmente. O Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Bela Vista e o Shopping Barra funcionarão normalmente, das 11h às 21h. Os shoppings Itaigara e Paseo Itaigara irão das 11h às 20h. O terminal de metrô terá funcionamento das 5h à 0h.