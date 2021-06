O Bahia ficou no empate por 0x0 com o Corinthians, na tarde deste domingo (20), no estádio de Pituaçu. Em jogo válido pela quinta rodada, os dois times tiveram muitas dificuldades para criar lances de perigo e não conseguiram aproveitar as poucas chances boas. O desempenho ruim se refletiu no placar.

