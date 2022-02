Veja para quais times nacionais torcem os brasileiros do Chelsea

A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida. Nesta quarta-feira (9), o Chelsea venceu o Al Hilal por 1x0 e vai encarar o Palmeiras na decisão do torneio. O clube inglês, aliás, tem três brasileiros inscritos na competição: o zagueiro Thiago Silva, o atacante Kenedy e o meia Jorginho, que é naturalizado italiano. Nenhum deles torce para o alviverde.

Jorginho é, do trio, quem tem uma motivação extra para enfrentar o Palmeiras. Afinal, ele já revelou em entrevista que era torcedor do São Paulo na infância e que, se tem um time no Brasil, é o tricolor paulista.

"Eu não tinha pensado nisso [se existe vontade a mais para vencer o Palmeiras], mas você acaba sentindo", afirmou Jorginho, rindo, à Fifa.

Já Thiago Silva era vascaíno na infância, assim como a família. Mas 'virou a folha' e começou a torcer para o Fluminense. A troca aconteceu muito antes do zagueiro se tornar ídolo da torcida tricolor.

"Meu padrasto era tricolor e meu irmão mais velho, vascaíno. Teve um dia que peguei ele chorando, mas chorando muito porque o Vasco tinha perdido. Eu fiquei triste, olhei para ele daquele jeito e pensei: 'Não quero ser sofrer desse jeito, não. Tô fora, quero ser feliz'. Isso foi em 95. Logo depois, teve aquele Fla-Flu, o gol do Renato Gaúcho, aquela festa, aquela euforia na cidade toda, meu padrasto, que é tricolor, rindo à toa... Decidi na hora: sou Fluminense, com muito orgulho", disse, ao ge, em 2008.

Por fim, o mineiro Kenedy já foi apontado como torcedor do Atlético-MG. Ele, porém, nunca chegou a atuar profissionalmente pelo Galo. O atacante foi revelado pelo Fluminense e, no ano passado, foi emprestado pelo Chelsea ao Flamengo.

A final do Mundial de Clubes, entre Chelsea e Palmeiras, está marcada para o próximo sábado (12), às 13h30 (de Brasília) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.