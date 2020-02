Veja programação completa da terça de Carnaval

Último dia de folia! Confira o que rola hoje nos circuitos oficiaisl do Carnaval de Salvador e também nos bairros.





Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Terça (25)

• 16h30 - CAMALEAO - Bell Marques

• 17h00 - LARGADINHO - Claudia Leitte

• 17h30 - JAKÉ - Banda Jaké Samba Comunidade e Banda Irmanada

• 18h00 - AS MUQUIRANAS - Léo Santana

• 18h30 - TRIO INDEPENDENTE - Tuca Fernandes

• 18h45 - TRIO INDEPENDENTE - Ricardo Chaves

• 19h00 - TRIO INDEPENDENTE ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

• 19h15 - TE TE TE - Guga Meira

• 19h30 - TRIO INDEPENDENTE - Parangolé

• 20h15 - TRIO INDEPENDENTE - Carla Cristina

• 20h30 - TRIO INDEPENDENTE - La Furia

• 20h45 - TRIO INDEPENDENTE - Alinne Rosa

• 21h00 - TRIO INDEPENDENTE - Larissa Luz

• 21h15 - TRIO INDEPENDENTE - Hiago Danadinho

• 21h30 - TRIO INDEPENDENTE - Denny Denan

• 21h45 - TRIO COMCAR - DJ Igor Ramos

• 22h00 - TRIO INDEPENDENTE - Luana Monalisa

• 22h30 - PIPOCA LAIT - Maristela Muller

• 22h45 - BANANA REGGAE - Thomé Vianna e Banda Ragga

• 23h00 - A MULHERADA - A Mulherada

• 23h15 - ALABÊ - Tambores do Mundo e Convidados

• 23h30 - TRIO INDEPENDENTE - Teus Santos

• 23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Nata do Samba

• 00h00 - TRIO INDEPENDENTE - Carlinhos Brown

(Foto: Arquivo CORREIO)

Circuito Osmar (Campo Grande)

Terça-feira (25)

11h30 - Vamos Nessa

12h00 - Grupo de Pierrots

13h00 - Nelson Rufino e convidados

13h15 - Val Macambira e apresentação de quadrilhas

13h30 - Mudei de Nome

13h45 - O Poeta

14h00 - Olodum

14h15 - Inter

14h45 - Ivete Sangalo

15h00 - La Furia

15h15 - Daniela Mercury

15h30 - Lincoln e Duas Medidas

16h00 - Raffa e Pipo Marques

16h15 - Jau

16h30 - Gerônimo

16h45 - Patrulha do Samba e Jorginho Commancheiro

17h15 - Ana Mametto

17h30 - Trio Comcar

17h45 - Banda Afro Muzenza

18h00 - Banda 100 Censura

18h30 - Blocão da Liberdade

19h00 - Filhos do Congo

19h30 - Ilê Aiyê

19h45 - Mambolada, Jorge Jarathe e convidados

20h00 - Projeto Especial Mutantes na Avenida

20h15 - Projeto Especial Vem Sambar

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Terça (25)

• 16h30 - SWING DO PELÔ

• 17h45 - LUAÊ - Banda Luae

• 17h00 - FILHOS DE NANA - Banda Filhos de Nana

• 17h30 - AMBIENTAL ECOSISTEMA

• 18h00 - FILHOS DE OMOLU - Banda Filhos de Omolu

• 18h30 - FURACAO 2001 - Banda Furacão 2001

• 19h00 - OBÁ DE XANGÔ

• 20h00 - BLOCAO DA LIBERDADE

• 20h15 - ILE OYA

• 20h30 - KABALAGUANZE

• 20h45 - MALE DEBALÊ

• 21h00 - SAMBRASIL

• 21h15 - VEM SAMBAR - Bambeia Samba Percussivo

• 21h30 - SAMBA E FOLIA

• 21h45 - SAMBA TERRAMAR

• 22h00 - ARAYE

• 22h15 - JOGO DO IFÁ

• 22h30 - DIAMANTE NEGRO

• 22h45 - AFRO DESCENDENTE

• 23h00 - SWING DO PELÔ

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

Terça (25)

Bloco Quabales

Mr Armeng

Samba Amigo

Bloco Você Bebeu

Arrastão As Perversas

Bloco Corno Nordestino

Bloco Junte-se

Bloco Arrastão Verão

Bloco Elite

Bl. Nordestino 40 Graus

Bloco Rb Exclusivo

Bloco Pagode Versado

Bloco Fest Tigre

Bloco Positive

Shows no Centro Histórico

Terça (25)

• Largo do Pelourinho

o 18h - Projeto 03 Artistas - Som interior - Trovas Violadas de uma Bahia profunda - Bule Bule, Josyara, Roberto Mendes

o 20h30 - Projeto 03 Artistas - Ivetes, Maria Brasileira - Luciano Calazans, Alexandre Vieira, Cesário Leoni

o 23h – Projeto 03 Artistas - Triunidade - Lazzo, Skanibais, Duda Diamba



• Pedro Archanjo

o 15h30 - PUMM - Por Um Mundo Melhor

o 19h – Ricardo Marques & Ligação 70

o 21h30 – Orquestra Fred Dantas

o 00h – Gerônimo



• Tereza Batista

o 15h - Nouve

o 17h30 - Nova Era

o 20h - Banda Cativeiro

o 22h30 – Marcia Short

o 00H – a confirmar



• Quincas Berro D'Água

o 15h – Legião do Samba

o 17h – Estakazero

o 19h – Samba - Maryzélia

o 21h30 – Samba - Gal do Beco

o 00h – Aloisio Menezes

Bairros