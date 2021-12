Veja quatro opções de carros mais baratos com câmbio automático

Já houve o tempo em que o ar-condicionado era o item mais procurado na compra de um carro zero-quilômetro. O equipamento continua na lista, mas outros foram agregados, como a central multimídia. Recentemente, o grande desejo do consumidor é a transmissão automática.

A oferta de veículos com apenas dois pedais é ampla e alguns modelos novos são oferecidos apenas com câmbio automático. Mas rodar com um carro sem o pedal de embreagem está caro.

HATCH

O carro mais vendido do país nos últimos anos sofreu nos últimos meses com a falta de componentes e teve sua produção interrompida por várias semanas. Já com a fabricação normalizada, o Chevrolet Onix continua competitivo e é o hatch automático mais barato do mercado brasileiro.

Por R$ 68.390, a Chevrolet oferece a versão AT Turbo 2022, que é equipada com motor 1 litro turbo (116 cv) e transmissão automática de seis marchas. O carro conta com seis air-bags, ar-condicionado e direção com assistência elétrica. Por esse preço não tem central multimídia.

SUV

Além do câmbio automático, outro grande desejo dos consumidores é estacionar em suas garagens um SUV. O segmento cresceu muito nos últimos meses, e muitos modelos nem oferecem transmissão manual, como é o caso do Honda HR-V e do Volkwagen Nivus.

Atualmente, a opção mais barata da categoria com transmissão automática é o Tiggo 2. Na versão Look, o veículo da Caoa Chery é oferecido por R$ 90.990. Nessa versão ele tem dois airbags, direção hidráulica, rádio e o motor 1.5 litro aspirado entrega até 115 cv. O câmbio não é dos mais modernos e conta com apenas quatro velocidades.

PICAPE

Outra categoria que cresceu muito recentemente é a de picapes, inclusive os dois modelos mais vendidos na Bahia neste ano são do segmento: Fiat Strada e Fiat Toro.

Apenas nesta semana a Fiat lançou uma versão automática para a sua picape de entrada. O equipamento está disponível nas duas configurações mais caras do utilitário: Volcano (R$ 111.990) e Ranch (R$ 116.990). O câmbio é do tipo CVT, que estreou recentemente no Pulse, e é associado ao motor 1.3 litro aspirado (até 107 cv de potência).

SEDÃ

Enquanto os sedãs médios estão com vendas em baixa, os compactos estão indo bem e ganhando várias novidades. A Honda, por exemplo, decidiu interromper a produção do Civic no país e apostar todas as suas fichas no City.

Mas a opção automática mais em conta na categoria dos chamados carros de três volumes é o Onix Plus. A versão AT Turbo, que tem o mesmo pacote de equipamentos do hatch, custa R$ 84.620.