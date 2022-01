Veja quatro receitas de chás e mais dicas para emagrecer com saúde no Verão 

Um chá para cada horário do dia. Carolina Dias (@clinicacarolinadias), que é nutricionista e fisioterapeuta dermato-funcional, foi a convidada da primeira edição do programa Saúde & Bem-Estar, apresentado nesta terça-feira, ao vivo, pelo Instagram @correio24horas pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier). Na conversa, ela explicou quais os melhores chás e alimentos que podem te ajudar no emagrecimento saudável no período do Verão.





Reveja o programa onde, além dos chás, ela explicou alimentos que podem ajudar a emagrecer

O consumo de chás é, segundo Carolina, um ótimo auxiliador no processo de emagrecimento. “Qualquer pessoa pode tomar um chá, mas a diferença é a quantidade. Os hipertensos, por exemplo, não devem consumir os chás diuréticos sem passar pelo seu médico”, destaca. Carolina disponibilizou quatro receitas de chás que você pode fazer para tomar em vários momentos do dia.

Veja as receitas: