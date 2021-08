Veja que motoristas precisam pagar o IPVA em agosto

Agosto chegou e mais uma leva de motoristas precisa ficar de olho, porque o vencimento do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorrerá durante este mês.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), os donos de automóveis de placas com finais 7, 8, 9 e 0 possuem prazos terminando neste mês. O calendário completo pode ser conferido abaixo.

Quem tem carros com placa terminando em 7 e 8 deve pagar até os dias 30 e 31/08, respectivamente, a terceira cota, para quem parcelou o tributo, ou a cota única sem desconto. Por serem os prazos finais para essas placas, caso o contribuinte não pague no período exigido, será automaticamente considerado inadimplente com o IPVA 2021. Já os donos de veículos com placas 9 e 0 que dividiram o imposto em três vezes precisam quitar a segunda cota até 30 e 31 de agosto, respectivamente.

Como fazer o pagamento

O pagamento do IPVA pode ser feito pela internet, com o número do Renavam em mãos, ou de forma presencial. Basta ir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Bancoob, também com o número do Renavam.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Para quem também possui débitos anteriores do IPVA, ainda não pagos, também é possível pagar dividindo em três vezes, juntamente com o IPVA 2021. No entanto, o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

Todas as informações poderão ser consultadas por meio do site www.sefaz.ba.gov.br, Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA, ou pelo call center da Sefaz-Ba, no 0800 071 0071 (ligações de telefone fixo) e no 71 3319-2501 (para ligações de celular ou de telefone fixo).

Calendário IPVA Bahia (pagamento em até três vezes)

Final de placa 1: 30 de março, 29 de abril e 28 de maio

Final de placa 2: 31 de março, 30 de abril e 31 de maio

Final de placa 3: 29 de abril, 27 de maio e 29 de junho

Final de placa 4: 30 de abril, 28 de maio e 30 de junho

Final de placa 5: 27 de maio, 29 de junho e 29 de julho

Final de placa 6: 28 de maio, 30 de junho e 30 de julho

Final de placa 7: 29 de junho, 29 de julho e 30 de agosto

Final de placa 8: 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto

Final de placa 9: 29 de julho, 30 de agosto e 29 de setembro

Final de placa 0: 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro