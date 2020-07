Veja quem recebe o auxílio emergencial esta semana

O auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal e a Caixa Econômica Federal, tem sido de grande ajuda para os trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa enfrentarem a pandemia do novo coronavírus. O pagamento do dinheiro, no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família), no entanto, varia de acordo com a data de nascimento de cada beneficiário. Veja quem recebe esta semana:

Primeiro ciclo



Dividido em quatro ciclos, os pagamentos dessa semana corresponde ao primeiro ciclo. O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e nascidos nos meses de março ou abril, receberá o crédito da quarta parcela em poupança social digital aberta em seu nome. Sendo assim, quem nasceu em março recebe na próxima quarta-feira (29) e quem nasceu em abril na próxima sexta-feira (31). Os saques em dinheiro, por sua vez, serão disponibilizados, ambos no sábado (1), apenas para os nascidos em fevereiro ou março.

Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da terceira parcela em poupança social digital seguindo o mesmo cronograma acima.

Esse cronograma também será válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020 ou até 4 de julho de 2020. Nesse caso, será feito o crédito da segunda parcela.

E quem ainda não recebeu a primeira parcela, também receberá o crédito conforme esse cronograma. Esse é o caso dos beneficiários que tenham se cadastrado no programa entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020.

Nascidos em fevereiro: saque em 1/08

Nascidos em março: depósito em 29/07 e saque em 1/08

Nascidos em abril: depósito em 31/07

Bolsa Família



Nesta semana, os os beneficiários do Bolsa Família irão receber o pagamento da quarta parcela. O calendário do próprio benefício. Portanto, a data de pagamento aos beneficiários do Bolsa Família será realizada de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), entre a próxima segunda (27) e sexta-feira (31).

Quarta parcela

NIS final 6 - 27 de julho

NIS final 7 - 28 de julho

NIS final 8 - 29 de julho

NIS final 9 - 30 de julho

NIS final 0 - 31 de julho



Asinformações são do Jornal do Commercio